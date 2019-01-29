〈財報〉美關稅對惠而浦有利有弊

鉅亨網編譯林懇 2019年1月29號8點43分

因稅率、成本、和強勢的美元等因素，美國家電商惠而浦 Whirlpool (WHR-US) 預測全年調整後利潤低於分析師預期，其股價在周一 (28 日) 收盤後下跌 6.77% 來的 116.03 美元。

惠而浦股價趨勢圖

雖然對於 2019 年展望不佳，但因北美更高的售價及營收，惠而浦最新一季財報顯示了獲利。在售價提升及節降成本的功效下，惠而浦 2018 年第四季擊敗了攀升的運輸、材料、及稅務費用。

對於最新一季財報不佳的表現，惠而浦表示，主要原因是第二大市場歐洲、中東、和非洲的銷售不佳。然而，由於北美利潤率上升，公司第四季度利潤超過了分析師的預期。

截至 12 月 31 日的最新財報顯示：

營收從 57 億美元降至 56.6 億美元，低於分析師平均預測的 57.6 億美元。

不計項目，每股純益 EPS 為 4.75 美元，超過分析師平均預期的 4.23 美元。

論全球區域，北美净銷售額成長 7% 至 31 億美元，亞洲從 3.58 億美元成長至 3.72 億美元。

由於美國稅法的變化，該公司因一年前收取一次性費用而導致淨虧損 2.68 億美元，換算每股 3.74 美元。

財務長 Jim Peters 表示，「我們始終致力於通過強大的全球價格組合，和堅定不移的成本紀律，來推動盈利性增長。同時還提供可持續的營運資本改善」。

雖然惠而浦受到美國總統川普的進口洗衣機稅務上升政策助陣，但也因更高的材料成本，如鋼鐵稅，而受影響。

該公司表示，預計 2019 年調整後利潤 EPS 在每股 14 美元至 15 美元的範圍內，而分析師的預期為每股 15.99 美元。