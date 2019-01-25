〈財報〉英特爾Q4營收遜色 今年財測疲弱 盤後重挫8%

英特爾 (INTC-US) 週四(24 日) 股價大跌多達 8%，係因該公司公布第四財季 (12 月 29 日止) 營收不及預期，且財測疲弱。

英特爾週四盤後重挫

財報關鍵數據

獲利：不含特殊項目，每股 1.28 美元 vs. 1.22 美元 (Refinitiv 調查的分析師預期)

營收： 年增 9% 至 186.6 億美元 vs. 190.1 億美元 (Refinitiv 調查的分析師預期)

雖然財報數據向來重要，但投資者也迫切得知英特爾是否找到新任執行長了，因為自 Brian Krzanich 爆發醜聞案而被迫下台迄今已經 7 個月，一直由英特爾的財務長 Bob Swan 身兼二職擔任臨時執行長。

Swan 週四在財報法說會上表示，「董事會繼續評估人選，這可能是全世界最大最棒的職缺。他們以最緊要態度處理此事，但同時也要確定他們自己做出對公司最正確的決定。」

英特爾各部門第四季表現

「客戶運算集團 (Client Computing Group)」——營收年增 10% 至 98.2 億美元，但不及 FactSet 調查的共識預期 100.1 億美元。

客戶運算集團是英特爾營收最多的部門，內含 PC 晶片等產品。

「數據中心集團 (Data Center Group)」——營收年增 9% 至 60.7 億美元，不及 FactSet 調查的共識預期 63.5 億美元。(該部門產品含雲端供應商使用的晶片)

該部門的雲端成長自 50% 下降至 24%，係因單位成長和平均銷售價 (ASP) 均下降。英特爾稱，雲端供應商目前正「吸收產能。」

「非易失性記憶晶片解決方案集團 (Non-Volatile Memory Solutions Group) 」營收 11.1 億美元，略低於共識預期的 11.2 億美元。

財測

今年第一季 vs. Refinitiv 調查的共識預期

不含特殊項目 EPS：87 美分 vs. 1.01 美元

營收：160 億美元 vs. 173.5 億美元

全年 vs. Refinitiv 調查的共識預期

不含特殊項目 EPS：4.60 美元 vs. 4.54 美元

營收：約 715 億美元 vs. 731.9 億美元

英特爾股價自開年以來已經上漲 6%，過去一年漲幅近 10%，遠優於同期 S&P 500 指數下跌超過 7% 的表現。

分析師看法多空交錯

KeyBanc 資本市場分析師 Weston Twigg 週二便稱，英特爾第一季財測令人失望的風險增加了。來自蘋果的需求出現不確定性，這也是各種擔憂之一。

「半導體產業面臨多種阻力，包括中國經濟放緩、智慧手機銷售疲軟、汽車需求放緩、超大規模需求放緩、政府持續關閉、貿易戰不確定性延宕，但英特爾相較同業仍守在較強的定位上，且因供應短缺，比較有可能倖免於這些阻力的衝擊。但我們預計第一季阻力將增強，因為數據中心需求可能會持續放緩，且英特爾的心蘋果數據機事業恐因蘋果需求放緩而下降。」

英特爾也發言承認，他們對貿易和宏觀經濟的擔憂「已經加劇，尤其是對中國方面。」

去年第四季時，英特爾稱今年將開始在美國和海外啟動擴張工廠設施的行動，且已提早兩年達到美國員工多元化目標。同時，英特爾也宣布了適用桌上型電腦的新一波處理器。

英特爾預期 2019 全財年的資本支出約 155 億美元，高於 FactSet 共識預期的 142.6 億美元。

晶片股未遭拖累

然而，週四晶片股卻沒遭英特爾拖累，反而在一個月內創下二度漲逾 5% 的紀錄，這是美股 7 年多來未見的罕事。

費半指數週四大漲

費城半導體指數 (SOX-US) 大漲 5.73%，為去年平安夜上漲 5.8% 以後最大單日漲幅，係因前一日一輪強勁的財報支撐。上一回一個月內該指數 2 度漲逾 5% 是在 2011 年 8 月。

週四大漲讓費半指數今年開年以來漲幅達 8.6%，但過去 12 個月以來，該指數跌幅仍有 7.9%。