瑞銀：iPhone銷售下跌將延續 預估銷量低於華爾街共識

繼著名蘋果 (AAPL-US) 分析師郭明錤預測 iPhone 於 3 月後的出貨量將高於市場預期，表達其對 iPhone 銷售的強勁信心後，瑞銀 (UBS) 分析師 Timothy Arcuri 週一 (28 日) 在研究報告指出，iPhone 銷售下跌將延續至本季度，並表示在明年秋季推出新機前，iPhone 銷量不會反彈。

此前華爾街分析師平均預測顯示，蘋果在去年第 4 季的 iPhone 銷量為 6800 萬部，今年第 1 季的銷量為 4500 萬部，並預測整年將售出 1.95 億部。

Arcuri 則預估，蘋果在假日季度可能售出 6400 萬部 iPhone，今年第 1 季可能售出 4150 萬部，並預測 2019 年銷量可能達到 1.8 億部，整體預估皆低於華爾街分析師的普遍共識。

他還在報告中指出，蘋果在中國市場面臨的挑戰可能延續下去，持續看跌 iPhone 在新一財報年度的銷量。

與上述相反，蘋果分析師郭明錤先前預計 iPhone 出貨量將在下半年恢復，且隨著秋季新 iPhone 系列的推出，預計下半年出貨量將恢復，與 2018 年相比基本持平，

蘋果本月初將新一季的營收指引調降至 840 億美元，低於先前預測的 890~930 億美元指引範圍，成為該公司自 2007 年推出 iPhone 來，首次在公布季報以前發布營收預警。

蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 對此表示，公司低估了新興市場的經濟放緩程度，尤其是大中華區對 iPhone 需求不佳。

根據研調公司 Strategy Analytics 數據顯示，蘋果去年第 4 季度在中國的市占率為 10.1%，年減 1.4%，位居第 5，顯示除了出貨量下跌外，市佔率亦出現危機。

自去年 10 月來，蘋果股價持續疲軟，更在第 4 季度暴跌近 30%，截至目前為止，其市值僅剩 7300 億美元。Stanford C.Bernstein 分析師 Toni Sacconaghi 認為，iPhone 庫存累積量可能多達 500 萬部，這對該公司股價形成一定程度壓力。