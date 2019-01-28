【安聯投信】高收債續漲可期 BB-B抗震優先首選

全球經濟放緩使央行立場偏鴿，公債殖利率震盪下行帶動整體債市走揚，信用債亦獲得資金挹注，其中利率敏感度較高的新興市場債與投資級債漲幅較為領先，而美股持續反彈，帶動可轉債上漲 0.35%；今年以來上漲 4.94%。回顧過去一周，截至 24 日，高收益債由前一周的淨流入轉為流出 5.9 億美元，而投資級債及新興巿場債則呈現淨流入，今年以來，新興巿場債大幅流入 76 億美元，吸金程度最亮眼。

安聯美元高收益基金 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 產品經理但漢遠表示，中國與全球成長放緩疑慮，讓股市出現回檔，但受惠於公債殖利率下滑，高收益債續漲，整周全球高收益債指數上漲 0.23%，利差收斂 1 點；美高收則微幅上漲 0.06%，歐高收上漲 0.17%。

在投資建議上，但漢遠表示，今年美國經濟仍將維持正成長，但溫和的幅度將使聯準會立場維持寬鬆，有利於整體高收債表現。然而，隨著利率目前已來到 2.5% 以及其他事件風險頻率升高，CCC 將面臨較大波動，配置上仍建議以較為抗震的 BB-B 為主。

關於投資級債後巿，安聯環球投資多元信用債券基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金）產品經理胡韡耀表示，全球投資級公司債當周上漲 0.69%，其中美國投資級債上漲 0.81%；歐洲投資級債則反彈 0.46%。在利差部分，美國利差縮窄 7 個基本點，歐洲利差則縮窄 4 個基本點。

胡韡耀進一步指出，近期由於風險性資產震盪推升公債價格、壓低殖利率來到過去一年低檔，投資級債儘管利差擴大，但由於存續期較長，故整體仍受惠殖利率驟降，在信用債當中逆勢上漲；根據美銀美林引述 EPFR 的資料顯示，截至 1 月 23 日當周，投資級債券基金由前周的淨流入 5.7 億美元，增加至淨流入 13.2 億美元，使得年初以來的資金淨流出減少至 22 億美元 *。

在新興債市方面，安聯四季豐收債券組合基金（本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金）經理人許家豪表示，由於 FED 貨幣政策轉偏鷹派、美國政府持續關門，使美元續偏弱勢，此發展將降低新興市場升息壓力，同時有助降低新興貨幣波動，整體市場環境有利新興市場債表現。

受惠強勁的市場風險偏好及偏弱的美元，今年以來新興市場債漲幅達 2.72%。根據美銀美林引述 EPFR 資料，截至 1 月 23 日當周，新興市場債資金淨流入 31.5 億美元，較上周的淨流入 25 億美元明顯加速，且已連續 3 周出現大幅淨流入，本周資金主要進入美元債。

有外資法人研判，新興市場在 2019 年表現將優於其他市場，其中當地貨幣債看多，但美元信用債在第一季有幾個須留意的因素：一、新興市場信用債利差與美國公司債利差相關性高，而目前美國公司債利差仍有擴大壓力；二、2019 年新券發行可能增加，因 2018 年市場動盪使新券發行量降低；三、中國雖端出多項政策支撐中國市場，但效果可能需一季以上方能顯現。

* 美銀美林資金流向報告以美國地區變化為主，各家券商數據計算標準可能有所差異，僅作為參考。

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