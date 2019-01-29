【富蘭克林】景氣循環後期投資術：納入另類資產增報酬、抗波動

中美貿易糾紛對實體經濟及通膨影響持續發酵，導致多數國家數據出現放緩的跡象，再加上全球經濟擴張邁向第十年，景氣循環後期的投資策略除增加收益來源，更要強化資產的抗跌性，而多元化投資組合將為預防市場波動下持盈保泰的關鍵。

傳統投資人多透過股債來分散投資組合，而忽略另類資產的投資，不過根據摩根大通 (1/15) 統計 1998-2017 年市場表現，發現若將 20% 的另類資產納入投資組合，其年化報酬率將較傳統股六債四的配置增加 0.8% 至 6.9%，年化波動度也降低 1% 至 9.7%，同時納入另類資產的投組與世界指數有著較低的貝他值，顯示其在與市場關聯性較低下，創造資產增值的機會。

另類資產主要可概括成：具收益型的不動產和私人信貸、具互補型的對沖策略、及強調報酬的不良信貸和私募股權。其中面對今年高波動的市場環境，對沖策略因具有靈活操作空間，使其交易機會大增，並提供具差異化的報酬來源。

BarclayHedge(1/15) 調查顯示，近 69% 的已投資對沖策略相關產品的投資人表示將繼續持有或增加在該產品的比重，因對沖策略基金有著與市場較低的相關性、較高的風險調整後回報及可多元化投資組合的作用。

富蘭克林坦伯頓多空策略基金經理人布魯克斯．里奇表示，投資人續面臨風險不確定的投資環境，加上央行續收緊流動性，對沖策略是平衡股債的低風險解決方案。隨著全球經濟增長放緩，資產表現將對各自基本面更加敏感，分歧的走勢反有利於多空的操作空間，同時輔以風險覆蓋的方式，動態調整投資淨曝險值，以創造超額報酬機會。

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