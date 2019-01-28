美國市場月減逾2成 日本名古屋港汽車出口額連兩月衰退

根據日本名古屋海關所發表的 2018 年 12 月，該轄區貿易概況 (快報值) 數據，在出口額的增減上是 23 個月來首次低於上個月份。12 月的出口金額月減 2.3% 為 1 兆 7081 億日圓。由於油電混合動力車 (HV) 在美國的銷售情況不佳，造成汽車出口的數量大減。

這是自 2017 年 1 月以來，名古屋海關轄內的出口金額首次出現減少。汽車出口月減 10.4% 為 4835 億日圓，影響最大。以汽車出口的地區來看，佔整體比例 4 成左右的美國，大幅衰退 21.3% 為 1938 億日圓。中國與亞洲地區減少 18.1% 為 391 億日圓 (中國月減 33.8% 為 54 億日圓)。而在這兩個主要市場表現上的共通點，都是油電混合動力車的銷量嚴重衰退。

等待裝船出口的新車 (圖：AFP)

在日本全國各地的港口當中，名古屋港是腹地最廣的港口，廣達 4216 公頃，遠大於第 2 名的北九州港 (約 3695 公頃) 和第 3 名的橫濱港 (約 2864 公頃)。2015 年在日本 5 大港 (名古屋、東京、橫濱、大阪、神戶) 的國際貿易量上，名古屋港經手的進出口貨物量高達 1 億 9798 萬公噸，貿易順差為 6 兆 729 億日圓，雙雙為日本第一。在 2015 年時，汽車出口約占名古屋港出口貨物的 53.6%，其次為汽車零組件 (約 16.5%) 及產業機械 (約 5%)。2015 年的日本各港口汽車出口台數，名古屋港也是最多 (約 136 萬輛)，其次為橫濱港 (91 萬輛) 及三河港 (88 萬輛)。可看出汽車主口對名古屋港的重要性，對於日本的汽車出口而言也具有指標性意義。

而另一方面，名古屋海關轄內在 12 月的貨物進口額，月增 8.1% 為 8996 億日圓。主要增加的進口貨物為原油及液化天然瓦斯。

2018 年名古屋海關轄內的全年出口額，年增 5.8% 為 19 兆 3883 億日圓。金屬加工機械 (工具機) 及汽車零組件的出口額，創下了歷史新高。在進口貨物方面，年增 12.9% 為 10 兆 3444 億日圓。