炎夏影響 日本去年空調大賣 出貨量年增逾8%創46年來新高

日本電機工業會 (Japan Electrical Manufacturers' Association，JEMA)今 (28 ) 日公布的「2018 年 12 月日本國內家電出貨實績數據」顯示，當月出貨金額年增 7.8%，至 2354 億日圓，連續 8 個月維持正成長。而出貨金額前三名，分別是空調家電的 554 億日圓(年增 14.0%，連續 11 個月正成長)，電冰箱的 374 億日圓(年增 17.8%，連續 2 個月正成長)，洗衣機的 362 億日圓(年增 7.1%，連續 6 個月正成長)。

2018 年日本國內全年的家電出貨金額為 2 兆 4453 億日圓，年增 4.1%。這是連續 3 年的正成長，也是自 1997 年以來日本國內最高的年度家電出貨金額。

2018 年日本全國各地炎炎夏日高溫持續不退，是造成空調家電等主要產品暢銷的主因。特別是空調家電在 2018 年全年的銷售金額上，年增 9.4% 為 7909 億日圓；出貨台數年增 8.1% 達到 965 萬台，也是自 1972 年以來最多的出貨數量。

電冰箱生產線 (圖：AFP)

在電冰箱方面，2018 年全年的銷售金額年增 3.3% 為 4378 億日圓。而洗衣機方面，2018 年全年的銷售金額年增 6.1% 為 3478 億日圓。

根據日本媒體觀察，由於日本 2018 年的夏天氣溫偏高，一般家庭除了舊機換新，也在客廳之外的房間裝設空調家電。而雙薪家庭為了節省洗衣時間，更換洗衣容量更大、洗衣時間更短的洗衣機。還有售價雖高，但是節能表現較好的家電獲得消費者的青睞，都是推升整體銷售金額攀上新高的主要因素。