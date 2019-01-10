車市陷困境 中國將神救援

近期中國吉利汽車公布其 2018 年 12 月，及 2018 年全年的銷售數據，內容顯示去年 12 月份汽車銷售年減四成，月減也超過三成。同時宣布 2018 年銷售目標落空。

圖: 中信證券。中國廣義小客車月度批發銷售量。2018 年 12 月後之數據為預估值。

此外，吉利公司對於今年中國車市展望保守，只給出零成長的銷售目標，令市場嘩然。大和、摩根士丹利、野村、麥格理、美林齊發負面報告看衰吉利今年股價表現。當然，吉利汽車面臨的問題，只是中國汽車產業的一角，其它中國車廠在 2018 年銷售大多表現不理想。

根據汽車業諮詢公司 ZoZogo 公布的最新數據顯示，2018 年，中國汽車銷售量將比 2017 年下滑 3%，是近 20 年來首度出現衰退。同時該機構更預估，今年中國車市可能再下滑約 5%。衰退原因在於消費者信心不足，對於中國經濟前景有太多不確定性感到憂慮。

同時，去年底中國政府通過的汽車購置稅法，內容顯示將維持稅率在 10% 不變，原本市場期待 1.6 公升及以下的自小客車購置稅會從 10% 下調至 6%。

在願望落空之下，摩根士丹利也表示此法公布後意味著在短期內中國政府將不會再以政策刺激汽車市場。而且購置稅徵收從現行的「條例等級」上升成為「法律等級」，代表未來車輛購置稅都不會再像之前一樣頻繁調整。

不過，中國政府為挽救不斷下滑的經濟，中國發改委副主任寧吉喆已表示，今年中國將會推出新的刺激汽車消費的政策。

此話一出，立即為汽車業帶來曙光。汽車類股的反應最為真實，1 月 9 日汽車類股指數大漲逾 3%。 該中國官員表示，過去一年中國汽車銷售量已經接近 3000 萬輛，但以中國 14 億的人口規模來看，汽車銷售還是有潛力。

中國政府將全力支持民眾合理消費、綠色消費、升級消費，未來相關政策的重點在鼓勵農民消費端。此外汽車消費刺激外，該官員還透露，今年將實施第二批外商投資重大項目，包括新能源汽車、新能源電池等。

發改委官員這一消息釋出後，業內開始猜測「汽車下鄉」政策有機會在今年重新啟動。過去中國政府曾在 2009 年 1 月提出一項鼓勵農民購買汽車的政策。由於對於車市推動的效果顯著，該政策更延長一年，為汽車消費帶來立竿見影的效果。

從數據上來看，2009 年、2010 年兩年間，中國汽車市場分別年增 46%、32%，自用小客車銷售也在 2009 年首度超越千萬輛門檻。