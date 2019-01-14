中國車市冷 2018銷量下滑2.8% 逾20年首見

中國汽車工業協會 (CAAM) 數據顯示，2018 年，中國汽車銷售量降至 2810 萬輛，年減 2.8%，為 1990 年代以來，首見衰退。

CAAM 表示，去年 12 月，中國汽車銷量下滑 13%，連續第 6 個月走跌。

2018 年，中國汽車銷售量降至 2810 萬輛，年減 2.8%，不僅遠低於當初設定的年度目標 (成長 3%)，也是 1990 年代以來，首度出現萎縮。

CAAM 副秘書長師建華稱，中美貿易戰是導致車市疲弱的主因，預料中國車市短期內將持續承壓。

CAAM 估計，2019 年，中國汽車總銷量，將維持在 2810 萬輛左右，較 2018 年持平。

2018 年，福特汽車 (F-US) 在中國市場的銷售表現，於全球車商中敬陪末座，衰退 37%；銷售成績最好的，則是吉利汽車(00175-HK)，銷量成長約 20%，但增幅低於 2017 年的 63%，預計 2019 年銷量可望持平。

此外，豐田汽車 (7203-JP) 去年在中國市場表現不俗，銷量成長 14.3%，增幅高於 2017 年的 6%。

CAAM 指出，2018 年，新能源車銷量成長 61.7%，至 130 萬輛，今年銷量可望續增，上看 160 萬輛。