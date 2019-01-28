〈盛群法說〉去年獲利年增15%續創高 EPS 4.7元 可望全數回饋給股東

盛群 (6202-TW) 今 (28) 日召開第 4 季法說會，去年第 4 季稅後純益 2.36 億元，季增 0.4%、年減 4.5%，每股純益 1.16 元，去年全年稅後純益 10.64 億元，年增 14.9%，每股純益 4.7 元，營收獲利創歷年新高，公司透露，按照慣例，今年股息配發傾向全配。

盛群第 4 季營收 11.88 億元，季增 5.5%、年增 4.9%，毛利率 48.8%，季減 0.6 個百分點、年減 0.4 個百分點，營益率 22.2%，季減 1.1 個百分點、年減 0.3 個百分點，稅後純益 2.36 億元，季增 0.4%、年減 4.5%，每股純益 1.16 元。

盛群去年營收 48.63 億元，年增 5.4%，毛利率 49.5%，年增 2.1 個百分點，營益率 22.8%，年減 2.4 個百分點，稅後純益 10.64 億元，年增 14.9%，每股純益 4.7 元。

盛群第 4 季受惠 32bit 相關產品、像是指紋辨識、藍芽耳機等應用出貨增加、加上小家電持穩成長下，單季營運表現優於預期，加上人民幣第 4 季走升，業外匯兌挹注下，也讓整體獲利表現持穩上季。

盛群去年營收獲利衝上新高，而目前帳上現金 27 億多，因此公司表示，今年配息應會維持全配的慣例，若以今日收盤價 66.2 元來算，潛在現金殖利率約 7.1%。