經濟衰退陰影籠罩 悲觀情緒充斥達沃斯

一年前的達沃斯世界經濟論壇上，參與者們情緒樂觀，川普總統的減稅措施正要開始，全球經濟準備有所作為，而美中的貿易戰僅僅是個潛在威脅。全球最大避險基金負責人達里奧 (Ray Dalio) 對經濟環境讚不絕口，直接說「如果你持有現金，你會覺得自己很笨」。

今年的達沃斯，經濟菁英們的情緒轉向另一面向，談話中充滿著憂心。

憂心情緒充斥會場

前柯林頓政府經濟顧問 Nelson Cunningham 已經出席達沃斯 21 年了，他表示，今年沒有什麼樂觀情緒，「人們是否過於悲觀？我不知道，但我認為今年的悲觀情緒是有道理的。」

上週 IMF 調降了 2019 年全球經濟成長前景，這已經是今年第 2 次下週。這個國際組織警告，如果貿易戰未能解決，而英國無協議脫歐，全球經濟還會更糟。

IMF 主席拉加德 (Christine Lagarde) 表示，在兩年的穩定成長之後，全球經濟成長的速度低於預期，而風險正在上升。她恰恰為上週的達沃斯奠定了基調，中國及德國等主要出口國企業，擔心著貿易戰加劇的衝擊，而英國及部分跨國公司，害怕英國無協議脫歐會衍生的後果。

Cunningham 說，不確定性帶來了傷害，全球的 CEO 展望未來 1 年—稅率會是多少？美國預算赤字會如何發展？以及關稅會不會有？他們心裡完全沒有底。

過度悲觀恐非好事

Morgan Stanley 執行長 James Gorman 表示，在會場上與其他人交談時，每個人談話都顯得害怕，歷經 3 天的會議之後，人人看來都變得沮喪，這令人不解，當前的經濟其實不是那麼讓人沮喪。

同樣覺得有點悲觀過度的，是 Guggenheim 全球投資長 Scott Minerd。他表示，去年在減稅之後，股市創高，能感受到與會者的興奮之情。而今年，每個人都擔心經濟成長放緩、經濟衰退，「所以我自己在思考，可能要走另一個方向。」

由數據上看，美國經濟仍然健康，上週申請失業救濟金的人數來到 49 年低點，除此之外，去年第 3 季的經濟成長是 3.4%，依然表現出色。當前的財報也表現正面，標普 500 指數目前已發布的財報中，70% 的公司都超過市場預期，出現約 11% 的成長。

KPMG 美國的執行長 Lynne Doughtie 的憂心則在於，當所有人都過於悲觀時可能造成的危險。她表示，當許多數據都還顯示經濟很強時，人們卻抱持否定主義，這恐怕會變成一個自我實現的預言，反而帶來傷害。