達沃斯政治元首看法接近 德日中領袖均捍衛國際體系

達沃斯世界經濟論壇 (World Economic Forum, WEF) 上，精英們所談論的議題可能非常廣泛，但對美國之外的主要政治領袖來說，他們不忘在這個場合，重新論述國際秩序與全球合作貿易的重要性。

WEF 週三 (23 日) 的議程中，德國總理梅克爾 (Angela Merkel)、日本首相安倍晉三與中國國家副主席王歧山，在演說中均大聲捍衛全球化和多邊主義，並呼籲終止貿易戰，即使他們的論點聽起來並沒有太多新意。

在美法英元首均因故缺席之下，梅克爾成為最重要的西方元首，她表示，當前要繼續支持多邊主義的世界秩序，以應對民粹主義的興起，任何其他的選項只會帶來痛苦。

梅克爾承認，當前的國際體系需要改革，因為它主要建立於二戰之後，不再完全適用今天的世界，而帶來質疑。但它為建立全球新秩序帶來極大貢獻，人們應該引入改革，在此基礎上發展「對所有人都好」的新秩序。

梅克爾在演說中，也強調妥協的藝術，「只有當我們學會妥協的時候，一個全球架構才能發揮作用」。

日本目前正面臨與美國重談貿易的壓力，但也成功地在美國退出 TPP 之後，整合新的 CPTPP 重新出發。安倍在會議的演說中表達，日本致力改革世界貿易組織的決心，宣稱日本支持「強化自由、開放和基於規則的國際秩序」。

此外，安倍把重點放在了數位資訊，他強調，經濟增長的動力不再是汽油，而是數位數據，他將在 6 月在大阪舉行的 G20 峰會上，提議建立一個全球數據治理框架，同時也保護國家安全情報和其他機密數據。

中國正力圖與美國談出協議，避免雙方的貿易爭執。王歧山在演說中，雖未點名川普與美國，但極力挖苦「美國優先」的外交政策。他表示，將自己的問題歸咎於他人，並不能解決問題，全球化是無可避免的趨勢，國際秩序正面臨「單邊主義、保護主義和民粹主義」的嚴重挑戰。