成也壽險、敗也壽險 新光金、國泰金、富邦金成外資1月殺盤重心

海外資產部位避險成本飆高到 3%，旗下有壽險公控公司去年 12 月自結數均是虧損，連帶淨值恐怕受到投資部位評價影響，上周外資賣超前三檔個股均為大型金控，單周外資賣超新光 (2888) 最多，高達 11.6 萬張，國泰金 (2882)、富邦金(2881) 分別賣超 7.7 萬張以及 5.3 萬張。今年以來，外資持續調節旗下有壽險大型金控股，到上周五 (18 日) 為止，13 個交易日，對於國泰金都是站在賣方，上周賣超 7.7 萬張，合計 13 個交易賣超了 10 萬張，持股比重亦降到 27.13%。



至於新光金為外資賣超張數最多金控股，1 月以來合計賣超高達 20 萬張，13 個交易日只有 7、10 日兩個交易日是買超，其餘交易都是賣超；富邦金為外資賣超「災情」較輕者，儘管上周外資調節 5.3 萬張，1 月以來，外資賣超張數 6.8 萬張，持股比重跌破 3 成，降至 29.66%。



外資調節旗下有大型壽險的金控股，轉進元大金 (2885)、合庫(5880)、永豐金(2890) 等證券、銀行等貢獻高金控股，1 月以來大舉加碼元大金 10 萬張，持股比重上升到 4 成。