擴展金控版圖 富邦金控2019年徵才計畫全面啟動

為了擴展金控版圖、因應數位轉型趨勢，富邦金控 (2881-TW) 今 (2019) 年徵才計畫全面啓動，即日起至 3 月底開放履歷收件。各子公司合計招募需求逾 6800 人；同時展開儲備幹部 (MA) 徵才計畫，招募 17 個組別、60 位 MA，招募組別創下新高，人數也是近年新高，並首度開放大學學歷參與甄選，富邦華一銀行 (上海) 與富邦財險 (廈門) 亦參與富邦 MA 徵才計畫，希望讓更多金融人才有海外職涯歷練的機會。

富邦金控總經理韓蔚廷表示，富邦金控每股稅後純益連續十年榮登國內金控第一，創造了傲視同業的亮眼績效，在兩岸三地擁有最完整的金融平台，並持續以打造幸福企業為重要目標。富邦金 2018 年已連續兩年入選美國道瓊永續世界指數成分股 (Dow Jones Sustainability Index)，並持續在「人才發展與培育」項目排名領先；2018 年並首度入選財星全球五百大企業，是有志投入金融業的首選企業。

富邦金控人資長陳昭如表示，富邦金控暨各子公司今年徵才對象含括：資訊科技與數位發展、業務推廣、通路營運、經營管理、海外事業、風險精算人員、商品設計、核保理賠等各領域專業人才；並提供大專院校學生暑期實習機會，實習對象為對數據分析、資訊科技及產業研究領域學生。

富邦金控 2019 年 MA 招募甄選計畫已正式公告，今年首度開放大學學歷的年輕潛力人才參與富邦 MA 甄選；共規劃 17 個組別，組別數創下新高，包括：金控（經理管理組、投資管理組）；富邦人壽（金融科技組、經營管理組）；台北富邦銀行（風險管理組、法人金融組、金融市場組、金融科技組）；富邦產險（資訊科技組、經營管理組）；富邦證券（金融商品組、外資法人組、金融科技組、股權投資組）；富邦財險 (廈門)（金融科技組、經營管理組）；富邦華一銀行 (上海)（海外業務組）。

此外，今年富邦華一銀行與富邦財險亦共同參與富邦 MA 徵才計畫，希望讓更多金融人才有海外職涯歷練的經驗。