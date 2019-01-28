鼎炫重慶新廠完工加入營運 將為EMI材料銷售增新動能

鼎炫 - KY(8499-TW) 生產衡器及 EMI 材料，重慶投資設立的新廠已完工啟用，為積極擴大 EMI 材料事業部門接單能力，並提升市占率，鼎炫重慶川揚廠，除就近服務當地客戶之外，也將持續開發新客戶。

鼎炫 2016 年在重慶斥新台幣 8300 萬元規劃興建自有生產基地及廠房，全部建廠工程已完成，鼎炫主管指出，重慶川揚新廠基地 4000 餘坪，廠房樓地板面積 2600 坪，新廠啟用後將擴增模切加工產線，並添購設備以提升生產自動化，產能可望較舊有廠區增加 3 成以上，生產品質與效率也可望大幅提升。

鼎炫旗下材料事業耕耘全球電磁干擾 (EMI) 材料事業已近 20 年，是全球少數能自主研發上游材料、持續優化可規模量產的模切工藝，看好重慶地區為全球科技大廠主要生產重鎮，重慶川揚除可就近服務既有客戶，亦將持續開發新客戶，提供材料事業持續穩健成長的動能。

鼎炫看好 EMI 材料事業持續投入新款材料研發、製程優化、積極拓展多元接單表現，可望擴大 EMI 材料在筆電及平板電腦產品的滲透率，另外新的產品布局也已打入陸系面板廠供應鏈，將在第 1 季末陸續出貨

鼎炫為生產衡器及 EMI 材料廠，在兩項業務營收衝高帶動下，去年第 4 季營收展現爆發力，創新高，去年 10 月、11 月、12 月營收逐月創高，去年第 4 季營收達 5.52 億元，創新高，年成長 42%，全年營收 16.47 億元，年增率 12.13%。

鼎炫去年第 3 季稅後純益 1.17 億元，每股純益為 2.29 元，去年前 3 季稅後純益 2.51 億元，每股純益為 4.87 元。