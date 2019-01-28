

◆盤勢分析

在中美貿易戰有望舒緩以及美國「將暫時」結束史上最長政府關門的消息鼓舞，美股四大指數全面上漲，終場四大指數分別上漲 0.75%~2.17%，美股近期利空舒緩，亞股外資亦逐漸回籠，對台股多方較為有利，而本週為美國超級財報週，亦須留意重量級科技股財報表現。

台股上周五在台塑集團以及台積電等權值股走強下，指數再度轉強，終場指數上漲 92.49 點，以 9969.61 點作收，成交量為 1119.60 億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱:

（1）量能：價漲量增，但趨勢量能仍待補足，若能突破 1 月 9 日 1287 億元，則多方更為紮實。

（2）均線：季線、月線、十日均線、五日均線全面低檔揚升，有利多方。

（3）技術指標：日 KD80 以上交叉向上，維持短線強多格局。

櫃買指數在權值股包括 3105 穩懋、6488 環球晶以及 5347 世界先進帶動下，指數站上半年線，並持續沿五日均線盤堅，低檔季線已經翻揚，中線多方強度增加，有利於挑戰前波 (2018 年 12 月 3 日)130.96 點高點。

法人籌碼：三大法人合計 + 170.36 億元；外資 + 158.32 億元、投信 + 6.02 億元、自營商 + 6.02 億元 (不含避險)。

電子類股:

矽晶圓: 6488 環球晶去年大賺 3 個股本，並預計配發 20 元以上現金股利，股價走強；5483 中美晶配息達 3 元以上，殖利率達 5% 以上，股價低檔止穩；3532 台勝科營收年增率連續 22 個月成長超過 10%，大尺寸晶圓需求旺，股價站上季線。

IC 設計族群: 6643 M31 掛牌走勢強勁，帶動 IC 設計族群表現，2454 聯發科攻 5G，股價創反彈新高；2458 義隆電受惠於華為、微軟訂單，股價創波段新高；3530 晶相光在安控市場回溫，營收連續兩個月創歷史新高。

PA:3105 穩懋在 5G 題材帶動元件需求，有助出貨回穩，股價持續沿五日均線走高；亦帶動 2455 全新、8086 宏捷科走強。

PCB 族群: 6552 易華電受惠於中小尺寸面板 COF 需求上升，股價連續強漲；4909 新復興則受惠於 5G 需求，股價走強。

非電子類股

風電族群: 由於目前風電產業需求好轉，費率有望調高，後續政策受市場期待，加上部分業者又有高股息殖利率，3708 上緯投控賣風場股權，每股貢獻度達 4.5 元，1589 永冠 - KY 買回庫藏股，股價盤中紛紛創波段新高。

塑化: 油價回穩，PX、PTA 彈升，帶動 1326 台化走強，1303 台塑、1303 南亞股價止穩。

汽車: 2207 和泰車 2018 年商用車銷售創新高，股價走強；8255 朋程青島廠量產，車電概念加持，股價創波段新高。

本週重要法說會，週一 6202 盛群；週二 2303 聯電、2379 瑞昱、2409 友達、5371 中光電；週三 2412 中華電、2454 聯發科、3081 聯亞、6239 力成；週四 2344 華邦電、3045 台灣大、5347 世界。

本週美國超級財報週，29 日盤後超微；30 日盤後高通、微軟、臉書、特斯拉；31 日盤後亞馬遜。

