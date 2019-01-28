台股盤前—紅包行情可期+美股四大指數齊揚 多頭力拚站回萬點大關

台股上周五 (25 日) 受惠半導體族群勁揚，電子權值股、台塑四寶等也都表現強勢，終場仍大漲 92.49 點，以 9969.61 點作收，周線連三紅，成交量重返千億元大關，更創半個月以來新高量。分析師指出，封關在即，不願抱股過年及丙種資金抽回將達到高峰，美股周五四大指數齊漲，可望激勵台股多頭今日力拚戰回萬點大關。

從上周台股表現來看，走勢相當強勁，市場瀰漫「紅包行情」偏多氣氛，法人提醒，多頭續航力能否延續至周三 (30 日) 狗年封關日，得視本周美股重量級企業財報周釋出的財務數字與展望、美中貿易戰進展，及美國 FOMC 會議等三大關鍵。

市場消息方面，行政院的 5G 行動方案最快本周最慢 2 月底出爐，行政院將此交由 NCC 規畫，NCC 表示，經多次召開 5G 工作小組會議，研商擬出的草案將以 5G 頻譜主力頻段 3.5GHz、每一家業者最多拿 100MHz 頻寬為上限，以 NCC 規畫 3.5GHz 擬釋出 270MHz 來看，至少發放 3 張執照，實際發放數量取決於市場機制。

和碩昨 (27) 日舉辦尾牙，因應美中貿易戰潛在變數大，今年資本支出雖相對保守，但仍啟動「東南亞布局元年」。和碩總經理廖賜政表示，旗下印尼巴淡島工廠的網通產品 1 月正式出貨，目前正評估越南、印度設廠，其中，印度擅長軟體、台灣則是專精於硬體，最看好印度市場潛力。

八大公股行庫去年獲利績效出爐，其中，一銀與台企銀受惠盈餘成長，股東權益報酬率衝上 1 成以上，台企銀更達到 11.27%，稱冠八大公股行庫，資產報酬率則以公股獲利王兆豐銀最佳，公股行庫普遍獲利績效成長，今年股利配發成長可期，有利股東與國庫收益。

近期北美、加拿大、北歐、日本等地飽受極地寒流所苦，美東更創下破紀錄低溫，台灣地區已發布低溫特報，帶動「暖商機受惠股」成為近期台股盤面亮點。

分析師指出，台股封關在即，預期不願抱股過年及丙種資金抽回，會在本周上旬達到高峰，但本周美股重量級企業將釋出財報與展望，將成為影響台股表現的關鍵。

不過，分析師指出，台股上周五股價除創下今年新高外，並成功回補去年 12 月 6 日的空方缺口，外資期現貨同步加碼，在台指期多單部位以 6 萬口水位創下近期新高，而美股周五也受到政府將重新開門帶動下，四大指數齊漲，可望激勵台股多頭今日力拚戰回萬點大關，有機會寫下連續 2 個農曆年皆以萬點封關的紀錄。