全球市場動盪 日元的機會來了？

繼國慶長假期間突破 114.50 關鍵阻力位之後，美元 / 日元又在周二（10 月 9 日）跌破 113 關口，下探 112.81，創 9 月 27 日以來新低。

全球貿易摩擦局勢不甚明朗，投資者紛紛轉向傳統避險資產，日元匯率水漲船高。上周四，德銀外匯策略師 George Saravelos 就發表研報指出，現在是拋售美元 / 日元的時候了，具體原因有三。

首先，美債殖利率與股市之間的關係或將變為負相關。在此之前，美元 / 日元的匯率一直受到美國利率上漲及股市強勁的雙重利多。但德銀固收分析師認為，當美債殖利率攀升至 3.5% 水平附近，股市和殖利率同步上漲將變得十分困難。

考慮到在過去的 12 個月中，日本整體投資環境由資本外流主導，美債殖利率與股市的負相關性很有可能對美元 / 日元匯率帶來負面影響。

這一現象對日元的影響大於利率上升的作用。在這一情境下，美債殖利率飆高，美元 / 日元交易更少，匯率將出現大幅度修正下行。

其次，日本投資者將在 115 關口以上水平拋售美元 / 日元。德銀的調查反饋顯示，日本養老基金和職業投資人認為，在上述水平之上持有未對沖的美元，投資價值並不大。

目前，日本保證金投機者拋售美元 / 日元的水平已經刷新紀錄。這一極端現象反映出日本當地對日元的看漲情緒，同時也符合德銀分析師的評估——日元是世界上最便宜的貨幣。

第三，日本央行的「隱形縮減」政策依舊活躍。在 7 月的貨幣政策會議上，日本央行給出信號，增加了對日本公債殖利率波動的容忍度。

路透社援引熟悉日本央行想法的人士稱，日本央行可以容忍長期公債殖利率走高，只要 10 年期公債殖利率沒有遠高於日本央行的零利率目標。這也意味著日本央行可以繼續減少長債購買規模。

Saravelos 的研報則進一步指出，儘管 10 年期日本公債不太可能突破日本央行的目標上限，但隨著殖利率曲線日漸陡峭，更長期的債券殖利率正在創下周期新高，有一定可能性上破目標。

綜合考慮當地投資者強制平倉、美國中期選舉的季節性因素及利率剛剛跨過至關重要的門檻等因素，德銀認為，目前買入日元還稍顯太早。但與此同時，日元估值的極端水平吸引力極高，德銀看到上行風險遠高於下行風險，因此「寧願早買，也不晚買。」