10年期美債殖利率出現「死亡交叉」 但有分析師主張現在反而該賣出

美國債市最新的技術型態可能會吸引債券多頭的注意：不僅殖利率逐步下滑，而且還出現了「死亡交叉」，暗示殖利率走弱的下降趨勢可能還只是剛開始而已。

在上週五的交易中，美國 10 年期公債殖利率的 50 日移動平均線，已經降至 200 日均線下方，出現「死亡交叉」，通常這一技術指標出現，被視為債券殖利率還將進一步向下。

10 年期美債見死亡交叉 (圖表取自 CNBC)

基本上債券的債格與殖利率呈反向關係，而債券殖利率走低、價格上揚，通常意味整體市場存在不安情緒，才讓投資人轉向安全的避風港資產債券。

不過，與圖表所顯示的相反，Newton Advisors 分析師 Mark Newton 認為，投資人應該選擇賣出美債，因為當前的經濟看來仍然強勁。

Newton 表示，在經濟出色的情況下，很難想像債券殖利率還會繼續向下。在過去 3-4 個月期間中，美債殖利率已經回落近 50 個基點，這是相當大的市場動作。相比於去年 10 月，人們對美債持非常負面的看法，當前的債市顯示，殖利率已進入「超賣」區域，將反彈回升。

Newton 相信，2.5% 會是個關鍵點，當 10 年期美債來到此一關鍵底部，殖利率會有所反彈，屆時宜賣出美債，此次「死亡交叉」將出現與人們預想相反的結果。

上週五交易時段，10 年期美債殖利率為 2.69%，遠低於去年 10 月 9 日觸及的 3.26% 的 52 周高點。而在週一時，這一殖利率再降至 2.66%。

與 Newton 不同，Washington Crossing Advisors 投資組合經理 Chad Morganlander 認為，基於全球經濟成長放緩，10 年期美債殖利率仍將下滑。他表示，如果 10 年期美債殖利率在未來 6-9 個月時間裡，下落至 2.25%，他不會感到意外。