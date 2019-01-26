超級週來襲！四大科技龍頭有三家將公布財報

財報超級週即將來襲！下週 S&P 500 指數中四分之一成分股、近一半的道瓊成分股和全球四大科技龍頭有三家都將公布最新財報。

市場將密切關注三家科技龍頭企業：蘋果、微軟和亞馬遜，不僅僅是因為這三家企業名列市值王前四名：微軟第一、亞馬遜第二和蘋果第四，這些企業所佔美股權重比重高，堪稱美股走勢風向球之一。

leakley Advisory Group 首席投資策略師 Peter Boockvar 表示：「由於各種原因，這些企業非常重要，首先是它們對市場的影響力，加上它們也是跨國公司，能讓我們了解全球市場狀況，中國經濟增長正在急劇放緩，這些在中美企將無法免疫。」

下週公布財報的美企：

週一 (28 日) 財報企業：開拓重工、惠而浦、AK 鋼鐵控股等

週二 (29 日) 財報企業：蘋果、3M、eBay、 AMD 等

週三 (30 日) 財報企業：微軟、臉書、高通、阿里巴巴等

週四 (31 日) 財報企業：亞馬遜、Mastercard 等

週五 (1 日) 財報企業：德意志銀行、索尼等

根據 Refinitiv 數據，截至美東時間週五 (25 日) 上午報告財報的企業中，約有 72% 的公司已超過預期。然而，就營收來看，只有 58% 的企業超過預測，低於最近幾個季度的約 70%，這意味著到目前為止，超過 42% 的企業低於營收預期。

蘋果、微軟和亞馬遜下周將陸續公布最新財報。(圖：AFP)

此外，近期財報更令人憂心的是第一季獲利成長前瞻一直萎縮，目前幾乎持平。

截至 3 月 31 日的當季 S&P 500 指數企業獲利預估僅成長 2%，然而，截自今年 1 月 1 日 (上一季獲利預期的) 的預測數字超過 5%，儘管華爾街分析師早已預期本季獲利增長會放緩。

未來一週企業財報將來自各行各業，RBC 首席美股策略師 Lori Calvasina 稱：「科技股將是一個值得關注的重要板塊，這是自去年 12 月 31 日以來最具問題的板塊之一，財測屢遭下調。本週有很多關於半導體的消息。從財報預期的角度來看，這是科技類股中最不看好的行業。自去年 8 月以來，市場的期望值確實下降了，去年 11 月以來，市場期望值也急劇下降。」

受益於賽靈思、泰瑞達、科林研發和德州儀器等企業財報優於預期，半導體類股本週飆漲，費城半導體指數本週上漲近 4.3%。

Calvasina 表示：「我擔心其他一些科技類股的財測可能沒有被充分下調。硬體公司的財測在今年秋季開始下降，但軟體行業財測卻沒有大幅下調。下修財報幅度較大的企業，若最終財報結果優於該企業的預期，則為該企業股價大漲鋪路。」

Calvasina 表示：「在 1 月份前兩週，市場的基調正是大舉逢低買進。本週則呈現謹慎的態度。投資者對『喜愛的科技通訊類股若獲利下降，該類股能否持續走高」抱持謹慎態度。」

加拿大皇家銀行 (RBC) 去年 12 月的一份報告顯示，微軟在第三季為大型股、成長型和價值型股票基金列為持股最廣泛的基金，排在第二位的是 Alphabet、蘋果位居第三。

Calvasina 警惕市場：「當這些金字招牌企業財報預測失誤發生時，往往會讓人產生心理上的破壞性，讓人措手不及。」

蘋果已在本月初下修財測，淡化市場預期。由於 iPhone 銷售低於預期以及中國經濟疲軟，迫使蘋果下調會計年度第一季財測。

蘋果預計截至去年 12 月 29 日蘋果的季營收約為 840 億美元，遠低於此前預估的 890 億至 930 億美元，比一年前同季下降近 5%；毛利率從 38% 至 38.5% 間，下修至 38% 左右

根據摩根士丹利週五 (25 日) 發布報告顯示，投資者應該考慮現在購買蘋果股票，儘管 iPhone 換機升級週期變長、平均銷售價格也處於逆風，但這些壞消息已被定價到當前股價中，大摩預料下週發布財報時，蘋果股票不太可能更低。

至於微軟與亞馬遜，Piper Jaffray 分析師表示，根據微軟頂級的業績與成本管控表現，提供微軟財測超出預期的理由，歷史數據支持微軟每股純益 (EPS) 1.20 美元。

Cowen 分析師預計：「在電子商務、網路服務和廣告的推動下，亞馬遜的營收將增長 19%，達到 721 億美元。」

此外，下週除了重磅財報接連來襲外，聯準會將在下週二 (29 日) 和下週三 (30 日) 舉行貨幣政策會議，但預計會按兵不動。