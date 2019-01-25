費半飆高！財報加持晶片股漲翻天

重量級半導體業者賽靈思、泰瑞達、科林研發和德州儀器週三 (23 日) 最新財報優於預期，週四 (24 日) 費城半導體 30 檔成份股中僅高通走跌，其餘 29 檔股氣勢如虹，全面開漲，晶片類股正處於 10 年來最佳好日子之一。

費城半導體指數週四大漲近 6%。

由於賽靈思 (XLNX-US)、泰瑞達 (TER-US) 和科林研發 (LRCX-US) 最新財報獲利、營收皆優於預期，三檔個股週四股價同步飆高，賽靈思股價飆高逾 18%，泰瑞達和科林研發各上揚 12% 與 15% 以上，德州儀器 (TXN-US) 亦上揚約 7%。

整體而言，費半上漲近 6%，這是該指數在過去十年中的第七個最佳日子，相比之下，科技股為主的那斯達克指數卻上漲不到 0.5%。

為通訊航空等多個行業生產晶片技術的賽靈思，最新財報銷售和財測皆超過分析師預期，該公司因雲端計算數據中心的發展，及適用於人工智慧和 5G 無線網路的產品，未來相當被看好。

全球對 5G 技術推動，激勵賽靈思業績的成長，通信營收因此成長 41%。賽靈思首席執行長 Victor Peng 表示，在無線領域，強勁的業績增長主要是由韓國與中國 5G 部署推動。

科林研發最新財報同樣優於預期，並表示將啟動 50 億美元的庫藏股計畫。Instinet 分析師 Romit Shah 給予科林研發「買入」評級，並稱該公司 46.3% 毛利率高於分析師預估的 46%。

德州儀器最新財報優於預期，但該公司警告其中國關鍵市場需求正在放緩。

知名賣空機構看空拖累，週四高通 (QCOM-US) 股價收跌 1.85%，連續三個交易日下挫。

避險基金 Kerrisdale Capital 週三發布研究報告稱：「高通面臨多起訴訟，尤其是在美國，導致該公司獲利可能面臨風險，前景充滿混亂和不確定性，可能會使高通的授權收入、盈利和股價減半。」

E-Trade Financial 資深副總裁 Chris Larkin 表示：「到目前為止，財報對市場來說是一個利多因素，但是貿易談判和政府關門肯定會影響市場。人們會做出反應，但實際上沒有人知道發生了什麼，這反過來會增加波動性。」