最壞情況已過？大摩：現在是買蘋果的好時機！

根據摩根士丹利 (Morgan Stanley) (大摩) 週五 (25 日) 發布報告顯示，投資者應該考慮現在購買蘋果股票，儘管 iPhone 換機升級週期變長、平均銷售價格也處於逆風，但這些壞消息已被定價到當前股價中，大摩預料下週發布財報時，蘋果股票不太可能更低。

受到大摩報告激勵，蘋果 (AAPL-US) 週五 (25 日) 盤中股價大漲 2.86%，暫報每股 157.05 美元。大摩將蘋果股價評級設為「增持」(Overweight)，其 12 個月目標價為 211 美元，預期該股將帶來約莫 38% 的漲幅。

蘋果週五 (25 日) 盤中股價大漲 2.86% (圖：investing)

雖然在過去三個月的交易，蘋果股票價格已重創 30%，其中包括新機銷售不如預期以及本月初下修財測的壞消息影響，但摩根士丹利認為最壞的情況已經過去。

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 分析師 Katy Huberty 週五 (25 日) 向投資者發布的報告中寫道；「我們認為最近蘋果股價低迷，是一個有吸引力的買入點，主要是考量到蘋果即將推出的服務和股票已定價較長的 iPhone 升級週期和平均銷售價格逆風。」

蘋果下週二即將公布財報，大摩預測該公司毛利率將達 38.4%。目前每股純益為 2.65 美元。

摩根士丹利表示，就今年剩餘時間的預期而言，即將公布的季營收可能對投資者而言非常重要，Katy Huberty 提到：「蘋果下季的前瞻指引將成為今年剩餘時間的預測基礎。」

Katy Huberty 建議：「我們認為蘋果股票可能會在營收和毛利率前瞻指引範圍內分別上調至 580 億美元和 38% 左右，若低於此水平的財測前景，將會助長熊市。」

去年 12 月，受到中國智慧型能手機市場放緩，和消費者升級週期較長，摩根士丹利將蘋果的目標價格從 253 美元下調至 236 美元，本月初，在蘋果示警下修財測後，大摩進一步將其目標價格調降至 211 美元，且維持蘋果股票「增持」(Overweight) 評級。

雖然大摩對蘋果股價評級建議為「增持」，但大摩補充稱，蘋果可能需要提供優於預期的營收前景，才能在短期內進一步收復股價失地，但這意味著對於那些希望看到蘋果迅速恢復元氣的人來說，這可能不是一個好前景。

蘋果在美國當地時間 1 月 2 日盤後宣布下修財測，執行長庫克 (Tim Cook) 給投資者的「爆雷」信件中坦言，這主要是受到 iPhone 銷售低於預期，以及中國經濟疲軟的影響。

受此消息拖累，3 日蘋果股價暴跌至每股 142.19 美元，創下 6 年來最大單日跌幅，市值一天蒸發 741 億美元，爾後股價逐漸回調，截自週四 (25 日)，蘋果股價已回升 10% 至每股 157.00 美元。