美元強勢延續 恐成2019美股逆風

美股 2018 年吹逆風， S&P 500 指數跌了 6.4%，但這股風卻將美元推升了 4.4%。

分析師和投資者表示，雖然美元走強時，股市也能表現良好，但在其他條件都相同的情形下，2019 年如果美元上漲，股市恐怕仍吹逆風。

PhaseCapital 執行長兼資深投資組合經理人 Michael DePalma 表示，「如果美元持續走強，將令人擔憂，因為這會對資產價格造成不利影響。」

對於構成 S&P 500 指數的大型股來說，去年美元漲勢持續下去是一件特別痛苦的事，因為近年來海外營收在 S&P 500 營收總額上的占比超過 40%。

根據 S&P Dow Jones Indices 美股部門負責人 Jodie Gunzberg 去年一份分析報告，美元上漲時期，S&P 500 平均仍上漲，但如果美元走跌，該指數漲幅提高 3.7 倍，「因為美元貶值對成分股中的國際企業有利。」

有很多理由主張美元漲勢不會持續，包括 Fed 近期鴿派言論、美國預算赤字增加... 等，但匯豐首席股市策略師 Ben Laidler 近日研究報告指出，「外匯是相較的，美元在多數情況下仍最有可能走強。」

他認為美元相較其他貨幣走強，其主因是全球經濟放緩的程度高過美國，因此這給了美元兌歐元、日圓等的匯率支撐力，而且 Fed 今年至少會升息一次，但此觀點與市場預期相左，根據 CME Group，市場預期聯邦資金利率今年有 2/3 機率不會變動。

Key 私人銀行投資長 George Mateyo 表示，「Fed 今年想做什麼，以及市場預期 Fed 會做什麼，這兩者之間有很大的差距，我們認為 Fed 會再升息一次，但市場預期不會升息。」

「 我們覺得，到今年美元已經被高估了，但因為美國和其他發達市場之間的利率差距估計會越來越大，這種高估的情形恐怕會持續一整年。」

分析師強調，美元強勢和股市之間的關係，很大程度取決於美元升值的原因。

Laidler 預期美元走強，部分係因他認為美國經濟表現將優於預期，所以他不認為美元走強會妨礙美股，並預期 S&P 500 今年將上漲 17% (他預期的上線)。

但如果美元走強的動力來自全球成長大幅降速，導致投資者湧入美元避險，那麼美元走強就會是今年美股眾多不利因素其中之一。