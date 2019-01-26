力挺銀行股！華爾街：資產負債表強勁卻爆低價

銀行股已經很長一段時間不受歡迎，但 Oppenheimer 分析師 Chris Kotowski 認為，銀行股擁有非常強勁的資產負債表，現在的估值實在是太低。

大型銀行股去年年末受到重創，PHLX/KBW 銀行指數 (BKX-US) 自 11 月高點到聖誕夜的低谷下降了 20% 以上，雖然之後慢慢恢復，自 2019 開年來漲幅超過 14%，但過去 12 個月下跌了近 16%，讓指數出現一個小凹槽。

Kotowski 報告指出，「我們不斷看好銀行股的其中一個原因就是投資者不斷厭惡銀行股。」即使銀行股已經恢復，但「以 63% 的相較市價對盈餘倍數來說，仍驚天動地般便宜，即使銀行資產負債表可說是有史以來最好的狀態，且商業模式明顯不那麼資本密集。」

他指出，這是自經濟大衰退以來第三次銀行股大幅下挫，但每次受創後銀行股都會反擊回去，市場的表現似乎銀行陷入極大困境，但其實根本沒有，所以他們股價倍數受重創後，只讓他們顯得更有吸引力。

前景看俏

該分析師指出，雖然市場恐慌，但財報顯示銀行第四季表現依舊紮實，且今年和明年的前景也大致沒有變動。「整個 2018 年核心 EPS 成長一直有 2 位數，第四季依舊看到這基本正面的獲利動能。不管我們是不是在週期尾端，我們仍相信銀行股已經大幅降低其資產負債表上的風險，因此銀行股的表現會遠優於投資者預期。」

他重申這些銀行的評級均為「優於大盤」：美銀 (BAC-US)、CIT Group (CIT-US)、花旗 (C-US)、高盛 (GS-US)、Jefferies Financial Group (JEF-US)、摩根士丹利 (MS-US) 和 U.S. Bancorp (USB-US)。