美股盤後 – 開門見喜！川普同意政府重新開張 美股四大指數全面開漲

週五 (25 日) 由於美國「將暫時」結束史上最長政府關門的消息鼓舞，美股四大指數全面開漲。

週五 (25 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 183.96 點，或 0.75%，收 24737.20 點。

S&P 500 指數上漲 22.43 點，或 0.85%，收 2664.76 點。

那斯達克指數上漲 91.40 點，或 1.29%，收 7164.86 點。

費城半導體指數上漲 27.25 點，或 2.17%，收 1281.16 點。

道瓊指數和那斯達克指數連續第五週週線上漲，但 S&P 500 指數卻出現今年以來首次週虧損。

S&P 500 指數中，11 個板塊中有 8 個板塊上揚，前三名分別為資訊科技、原物料與能源版塊；公用事業領跌，其次為電信服務和必須消費品板塊。

S&P 500 指數所有板塊表現。(圖：FINVIZ)

尖牙股 (FAANG) 光環再現。Netflix (NFLX-US) 上漲 3.48 %；臉書 (FB-US) 上漲 2.18%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.95%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 3.31%； Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.62%。

大摩稱現在是買蘋果的好時機。(圖：AFP)

摩根士丹利 (Morgan Stanley) 週五 (25 日) 發布一份報告稱，投資者應該考慮現在購買蘋果股票，蘋果的壞消息已被定價到當前股價中，預料下週發布財報時，蘋果股票不太可能更低。受此消息激勵，蘋果週五股價應聲上揚至 157.76 美元，幾乎回到月初蘋果下修財測前的水準。

由於財報行情效應持續，半導體買氣延續，威騰電子 (WD-US) 財報獲利雖遜於預期，但該公司提供樂觀的財測並竭力削減成本的計畫備受市場肯定，週五威騰電子收漲逾 7.5%。

AMD (AMD-US) 上漲 5.18%；Nvidia (NVDA-US) 上漲 1.46%；美光 (MU-US) 上漲 6.48%；高通 (QCOM-US) 股價上漲 0.96%。

銀行股方面，美國銀行 (BAC-US) 上漲 1.72%、高盛 (GS-US) 上漲 1.49%、摩根大通 (JPM-US) 上漲 0.63%、富國銀行 (WFC-US) 上漲 0.28%。

台股 ADR 歡慶。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.33%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.12%；日月光投控 (ASX-US) 上漲 2.36%；友達 ADR (AUO-US) 上漲 1.70%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.17%。

企業財報方面，Intel 和星巴克週四 (24 日) 盤後同步發布財報，週五股價呈兩樣情。

受益於同店銷售與營收皆優於預期，星巴克 (SBUX-US) 週五股價應聲大漲 3.63%。

INTEL 受到中國經濟放緩與晶片需求低迷影響，營收和獲利遜預期，財測前景也令人失望，拖累 INTEL (INTC-US) 週五股價收跌 5.47%。

華爾街分析

美國部分政府關門來到第五週，美國總統川普週五 (25 日) 已與國會領導人達成協議，他將簽署「重開放美國聯邦政府三週」的法案，預計很快將投票通過，結束美國有史以來最長政府關門。

Allianz Investment Management 資深市場策略師 Charlie Ripley 表示：「由於市場中的一些不確定因素開始減弱，我們將更清楚地了解事情的發展方向。今天政府關門結束的消息，無疑在一定程度上緩解了這種擔憂。」

Charlie Ripley 補充道：「但一些不確定因素還是很可能存在，因為這只是暫時為政府提供資金的措施。」

Amundi Pioneer 資產管理董事暨投資經理 John Carey 表示：「我們仍然存在不確定性，但至少危機已被推遲或避免，這能緩解短期壓力。」

隨著瑞士達沃斯世界經濟論壇即將結束，商界領袖們對關稅戰爭表示擔憂，市場猜測中國代表團下週抵達華府可能有助於為貿易協議鋪平道路，新興市場資產的反彈勢頭強勁。

還有一項樂觀的報導稱，聯準會正考慮盡快減少資產負債表的計劃，這一舉措可能會緩解美國財務狀況。