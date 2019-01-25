高盛看好今年布蘭特油價 預計漲幅超過10%

高盛集團 (Goldman Sachs) 大宗商品研究主管 David Currie 週四 (24 日) 表示，布蘭特原油價格很可能今年會走強，超過他原本設定的每桶 67.50 美元目標價，漲幅超過 10%。此外，他也重申看好今年黃金的表現。

Currie 指出，目前原油價格已經來到每桶 61 美元，距目標價不遠。而 2019 年原油及其他大宗商品的需求，實際上與 2016 年、2017 年和 2018 年以來相同，都一直保持穩健成長。去年 12 月中國的原油進口，較上年同期仍有 30% 的成長，而 OPEC 及其盟友則仍在減產。

布蘭特原油價格走勢圖 (近一年以來表現)

Currie 說，去年 12 月原油的拋售，應該只是先前大幅上漲的正常修正而已。原油需求仍保持良好，即使需求難以見到強勁成長，但至少仍在溫和增加。在這種形勢下，未來原油價格還有「顯著上行」的空間。

此外，根據高盛 Jerren Holder 所帶領分析師團隊的看法，中游行業的情緒在去年惡化之後已經觸底。

至於黃金，Currie 表示，他看好金價的理由有 3。首先，投資人擔憂經濟衰退，因此買入黃金仍是很好的避險工具；其次，美元下挫，使新興市場經濟體購買力加強，預計中國及印度對實體黃金的需求上升；最後，有跡象表明，中國、印度及其他新興市場國家的央行，正在買入更多的黃金。

高盛指出，未來 12 個月黃金的目標價為每盎司 1425 美元，相較之下，目前金價僅每盎司 1278.4 美元。