能源盤後—委內瑞拉政局緊張 增加全球供應不確定性 期油連漲2日

週五 (25 日) 交易，因市場擔憂委內瑞拉供應狀況，石油期貨連續 2 日收漲，但美國原油供應量大幅增加，讓本週石油價格仍維持走低。

市場仍聚焦委內瑞拉，在反對黨領袖 Juan Guiado 自行宣布當選總統後，新成立的瓜伊多政府獲得多國支持，所有人都關注 Juan Guiado 下一步行動，但軍方高層目前仍然效忠馬杜羅政府 (Nicolás Maduro)。

3 月交割的 WTI 原油期貨上漲 56 美分或 1.1%，收每桶 53.69 美元。本週收低 0.7%。

3 月交割的 Brent 原油期貨上漲 55 美分或 0.9%，收每桶 61.64 美元。本週收低約 1.7%。

委內瑞拉

倫敦資本集團研究主管 Jasper Lawler 在報告中提到，「儘管國際社會支持瓜伊多政府，但馬杜羅政府擁有軍方支持，新舊政府可能因此勢均力敵。」

「緊張局勢升級，這令市場更擔心美國可能制裁委內瑞拉石油，這會讓 OPEC 更難平衡全球石油供應量。因為伊朗已經接受制裁，如果再制裁委內瑞拉，供應量進一步收緊，油價可能會快速飆升。」

特朗普發表聲明，形容馬杜羅的領導地位是「非法的」，又指瓜伊多領導的國民議會是委內瑞拉「唯一合法政府機關」。

美國國務卿 Mike Pompeo 表示，由於美國不再承認馬杜羅政府，美方將與瓜伊多商討美委關係。

馬杜羅政府週末驅離境內的美國外交官，隔日召回所有駐美的委內瑞拉外交官並關閉其大使館。

美國威脅制裁委內瑞拉石油，這恐進一步挫傷該國出口。根據 EIA，2018 年 10 月，美國自委內瑞拉進口了約 1770 萬桶原油和石油產品。

分析師強調，由於委內瑞拉今年輪值 OPEC 主席，所以該國政局演變對石油市場的影響又更加重要。

美國庫存

EIA 週四公布，1 月 18 日止的一週國內原油供應量增加 800 萬桶，達 2 個月高點，且扭轉分析師預期。根據 S&P Global Platts. 調查，分析師原本預期下降 60 萬桶。

PVM Oil Associates 分析師週五指出，美國原油庫存量目前約年增 8%，且較 5 年期均價上漲 2.8%。

上週汽油庫存增加 410 萬桶；蒸餾油庫存下降 60 萬桶。根據 S&P Global Platts. 調查，分析師原本預期汽油庫存增加 290 萬桶、蒸餾油增加 90 萬桶。

EIA 週四公布，1 月 18 日的一週，國內天然氣供應量減少 1630 億立方英呎。

其它能源商品

2 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.3% 至每加侖 1.892 美元，本週收低 1.3%。

2 月交割的汽油期貨價格上漲 0.1% 至每加侖 1.389 美元，本週收低 4.4%。

2 月交割的天然氣期貨價格上漲 2.6% 至每百萬 Btu 3.178 美元，本週大幅收低 8.7%。

前瞻

EIA 週四公布年度能源前景報告，稱美國原油產量預計每年持續創紀錄，一直到 2020 年中期，且維持每日 1400 萬桶一直到 2040 年。報告也認為，美國 2020 年前將成為能源淨出口國，因為美國原油產量增加，且國內石油產品的消費量下降。

FXTM 的研究分析師 Lukman Otunuga 表示，供應端風險可能會破壞 OPEC + 平衡石油市場的努力，WTI 原油價格今年迄今的漲勢也可能功虧一簣。

WTI 今年以來漲勢

今年迄今 WTI 原油上漲了約 17%，OPEC 去年底達成協議，2019 年上半年起將集體減產 120 萬桶 / 日，以抑制供應過剩並抬升價格。