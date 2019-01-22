憂經濟趨緩 油價跌破每桶62美元

國際貨幣基金組織 (IMF)下修全球經濟成長，使市場對經濟前景的擔憂情緒升溫，受此消息影響，今 (22) 日國際油價走跌，布蘭特原油跌破每桶 62 美元。

台北時間週二晚間 6 點 37 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨下跌 1.48%，至每桶 61.81 美元；西德州中級原油期貨下跌 1.42 %，至每桶 53.27 美元。

布蘭特原油期貨下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

IMF 認為，貿易戰、中國經濟趨緩，以及英國脫歐等風險，導致經濟成長動能減弱，預估 2019、2020 年全球 GDP，分別為 3.5% 及 3.6%，較前次預測下修 0.2 和 0.1 個百分點。

這是 IMF 近 3 個月來第 2 度下修全球經濟成長，3.5% 也是 3 年來最低的數據。

FXTM 首席市場策略師 Hussein Sayed 稱，貿易緊張情勢加劇、英國無協議脫歐，或是中國經濟成長進一步趨緩，都可能使油價再度走跌。

週一中國國家統計局公布最新數據，2018 年，中國 GDP 為 6.6%，雖略高於目標值 (6.5%)，且首度突破人民幣 90 兆元，卻創下 28 年來新低。

此外，中國 2018 年第 4 季 GDP 為 6.4%，低於前季的 6.5%，成長趨緩，創 2009 年以來新低。

新加坡船運經紀商 Eastport 表示，中國製造業活動放緩，原油需求恐因此下滑。