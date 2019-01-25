美國升息更難了？庫德洛：川普會找想法接近的人進Fed

在要求鮑爾 (Jerome Powell) 暫停升息「屢勸不聽」之後，川普現在還握有 2 名聯準會 (Fed) 理事的提名權，可以影響決策。川普的首席經濟顧問表示，總統會找來與他想法接近的人，來填補空缺。

白宮國家經濟委員會主任庫德洛 (Lawrence Kudlow) 週四 (24 日) 表示，白宮所要求的基本條件，就是這些人要有才能，並且認同在不推升通膨之下，仍可實現強勁的經濟成長。

川普去年多次抨擊鮑爾的升息，甚至傳出考慮解雇他，但後來發現總統可能無此權力。總統所能做最直接的干預，就是在理事有空缺的情況下，提名符合自己想法的人選。不過任何提名人，都必須獲得參議院的同意。

庫德洛表示，被提名人對經濟成長與通膨間關係的看法，將是白宮遴選時的重要依據。

美國聯準會去年升息 4 次，以防止在經濟高成長之下，助長資產泡沫或高通膨。接下來 1 月 29 至 30 日的會議上，官員已暗示將維持利率不變，同時，他們會監控經濟的健康狀況，很可能未來幾個月都按兵不動。

在川普當前想法明顯鴿派之下，一旦有新成員加入，並擁有投票權，聯準會升息的機率將更減少。

聯準會去年升息的依據，是理論上來說，緊繃的勞動力市場，在經濟高成長之下，往往會推升通膨。但一些官員表示，近年來這種關係已經減弱，勞動力市場的緊張程度，也存在一些不確定性。

庫德洛暗示，目前理事會有兩個空缺，但白宮不會重新提名經濟學家 Marvin Goodfriend。川普在 2017 年提名 Goodfriend 加入聯準會，但參議院未投票同意。