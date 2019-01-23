Fed強調耐心 耐心如何解讀

聯準會 (Fed) 下週將舉行政策會議，預期 Fed 官員將再度強調他們將具有 "耐心"。經濟學家說，此刻，耐心意味至少在 6 月之前，不會升息。

Standish 公司首席經濟學家任哈特 (Vince Reinhart) 說：「耐心意味 Fed 在 3 月將按兵不動。」

Fed 官員定於 1 月 29 至 30 日舉行政策會議，會議後，Fed 主席鮑爾將舉行記者會。

鮑爾曾宣布，在今年的八次政策會議後，他每次都會舉行記者會。在過去，Fed 主席一年僅舉行 4 次記者會。

鮑爾最難的任務在於，要讓市場知道，Fed 在按兵不動之後，仍有可能升息。

鮑爾對經濟展望依舊樂觀，Fed 預期今年仍將二度升息。但官員強調二次升息並非已確定。

任哈特說，鮑爾不希望主動升息，他希望由數據決定。他不希望引導投資人預期 Fed 將緊縮政策，而引發股市賣壓。他只希望股市能自行反應進一步緊縮的預期。

根據 CME 交易所的 FedWatch 工具顯示，目前投資人預期，在 12 月前，升息的機率僅 15%。耐心並不意味 Fed 不會再度升息。

摩根大通銀行分析師葛萊斯曼 (James Glassman) 說，Fed 已將基準利率調高至 2.25% 至 2.5% 範圍。估計中性利率約為 3%，中性利率係指不會刺激也不會壓抑經濟成長的利率水準。Fed 認為他們的任務已接近完成。而三年前，利率係接近零水平。

葛萊斯曼說，藉著緩慢升息，Fed 已清除了急急緊縮貨幣政策，以制止通貨膨脹爆發的風險。由於通貨膨脹偏低，意味 Fed 已不急於升息。

UBS 銀行分析師馬丁 (Rob Martin) 說：「由於我們對經濟的預測已調降，且 FOMC 態度已更加審慎，我們認為 Fed 到 9 月才可能升息。」