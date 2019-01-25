〈美國政府關門〉小摩開第一槍！美國Q1 GDP增速估不到2%

摩根大通 (JP Morgan) 經濟學家表示，美國政府關門已開始對美國經濟造成更大的影響，儘管民間企業仍具韌性，但預估現在美國 GDP 成長率已不到 2%。成為業界第一家調降 GDP 成長率的美國投行。

由於政府關門，摩根大通出手將第 1 季的經濟成長預期從 2% 調降至 1.75%。這是他們在 2 週內第二次調降經濟成長預測 0.25 個百分點。

總體而言，摩根大通旗下經濟學家們認為，自 2017 年第 1 季川普總統就職以來，本季經濟成長率可能是最低的一季。在刺激政策和貿易戰影響之外，政府關門也正在加劇已經趨弱的成長步伐。

但摩根大通也同時調升美國第 2 季的 GDP 成長率預估，自 2% 提高到 2.25%，預期在政府重新開放後在 Q2 出現 GDP 增速反彈。

摩根大通表示，政府每關門一週，成長率就減少 0.1 至 0.2 個百分點，但衝擊並不是全面性的。

摩根大通在報告中指出，「這個估計數字只是解釋了政府部門產出減少的原因，並未將任何潛在外溢至民間經濟活動的效應納入。幸運的是，到目前為止，這些外溢效應看起來還不是很大。」

摩根大通指出，即使在考量到該指標通常只具參考意義，每週首度申請失業救濟金人數「仍是全面經濟健全狀況中一個令人欣慰的訊號」。截至 1 月 19 日的當週申請人數僅有 19.9 萬人，自 1969 年以來首次低於 20 萬人。

報告指出，「在過去 4 週內，擁有更多聯邦機構的州政府申請失業救濟金人數也明顯增加。這代表如果關門很快結束，申請數據還可能進一步改進。」

摩根大通表示，由於關鍵的政府數據因關門而無法取得，因此無法真正了解經濟狀況。比如說，每月零售銷售和耐久財數據就一直無法公佈。