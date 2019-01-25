台股盤前─費半指數狂飆有助電子股偏強 惟長假前賣壓不可大意

台股昨 (24) 日最後一盤爆出 78 億元成交量能，拉抬指數上漲 10 點，終場上漲 30.72 點，以 9877.12 點作收，成交值 831.13 億元，其中，外資期現貨持續偏多操作，台股後市不看淡，今 (25) 日開盤前見到美股費半指數狂飆，有助台電子股人氣匯集，不過，由於僅剩 4 個交易日將封關，一旦個股拉高，仍要謹慎留心賣壓出籠。

三大法人全數呈現買超，合計買超共 23.86 億元，其中外資買超 21.26 億元、投信買超 0.50 億元，而自營商也買超 2.1 億元。

在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 4544 口至 26740 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 3442 口至 51696 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單增加 1737 口至 23807 口。

美股方面，漲跌互見，不過費城半導體指數飆漲 5.73%，創 12 月 26 日以來最大單日漲幅，主要是部份半導體股財報優於預期激勵漲勢強勁所致。

美股道瓊指數下跌 22.38 點或 0.09%，收 24553.24 點；S&P500 指數上漲 3.63 點或 0.14%，收 2642.33 點；那斯達克指數上漲 47.69 點或 0.68%，收 7073.46 點；費城半導體指數上漲 67.96 點或 5.73%，收 1253.91 點。

近期泛用樹脂市場回穩，在中油新三輕、四輕這兩座輕裂廠料源做後盾下，台聚等十多家石化廠春節不打烊，全力衝刺產量，以因應年節後市場買盤釋出，可為本季營運添火力。

另一方面，台化指出，由於多項產品庫存低、產品價格也偏低，加上春節後將進入需求旺季，看好春節過後市場有望好轉。

年後重量級電子展 MWC 將登場，今年摺疊手機是一大亮點，包括小米、華為、樂金和三星都可能展出自家摺疊手機產品，而小米總裁林斌最新透過個人微博影片秀出小米的摺疊手機工程機，採取左右螢幕可向後摺疊的雙摺疊設計，聲稱是全球第 1 支「雙」摺疊手機。

據美國財經媒體 CNBC 報導，蘋果本周大規模解聘「泰坦計劃」團隊超過 200 人，但蘋果一名發言人仍表示，蘋果在自駕車領域看到商機；同時，近期電動車大廠特斯拉也大規模裁員，使電動車相關題材近期恐略有雜音。

整體來看，隨著台股進入封關倒數計時，法人提醒，仍需留意丙種資金陸續關帳和長假前的賣壓，所幸近期融資餘額逐漸降低，顯示賣壓已逐漸告一段落，令多方格局趨於良性，尤其近來外資期現貨持續偏多，預料封關前下檔空間也有限，後續行情暫無太悲觀的理由。