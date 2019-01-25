美股盤後 – 晶片、航空股揚眉吐氣 主要指數大多走高

週四 (24 日) 中美貿易談判的擔憂揮之不去，道瓊指數小幅收低，然而，賽靈思等晶片股受到財報行情加持，引領費半指數飆高至 5.73%，終止連二跌，亦帶動 S&P 500 指數與那斯達克指數同步收漲。

週四 (24 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 22.38 點，或 0.09%，收 24553.24 點。

S&P 500 指數上漲 3.63 點，或 0.14%，收 2642.33 點。

那斯達克指數上漲 47.69 點，或 0.68%，收 7073.46 點。

費城半導體指數上漲 67.96 點，或 5.73%，收 1253.91 點。

S&P 500 指數中，11 個板塊中有 7 個板塊收漲，前三名分別為資訊科技、公用事業與能源版塊；必需消費品領跌，其次為電信服務與原物料板塊。

S&P 500 指數中，11 個板塊中有 7 個板塊收漲。(圖：finviz)

週四 VanEck Vectors 半導體 ETF (VanEck Vectors Semiconductor ETF) 上漲 5.8%，創下自 2009 年 3 月 23 日以來最大單日漲幅，費城半導體 30 檔成份股中僅高通走跌，其餘 29 檔股氣勢如虹，全面開漲。

受益於最新財報優於預期，賽靈思 (XLNX-US)、科林研發 (LRCX-US) 和泰瑞達 (TER-US) 週四股價同步飆高，漲幅依序為 18.44%、15.70% 和 12.87%。

INTEL (INTC-US) 上漲 3.80%；AMD (AMD-US) 上漲 5.30%；Nvidia (NVDA-US) 上漲 5.73%；美光 (MU-US) 上漲 6.86%，高通 (QCOM-US) 股價下跌 1.85%。

尖牙股漲跌互見。Netflix (NFLX-US) 上漲 1.45%；臉書 (FB-US) 上漲 1.06%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.91%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.79%； Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.16%。

蘋果已解雇自動駕駛汽車專案「泰坦計畫」超過 200 名員工。 (圖：AFP)

蘋果週四證實已解雇自動駕駛汽車專案「泰坦計畫」超過 200 名員工，宣布回歸車用軟體發展。蘋果發言人雖然承認裁員，但表示公司仍然相信這個領域存在機會。

銀行股方面，美國銀行 (BAC-US) 上漲 0.55%、高盛 (GS-US) 上漲 0.46%、摩根大通 (JPM-US) 上漲 0.06%、富國銀行 (WFC-US) 下跌 0.28%。

台股 ADR 僅中華電信下跌。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 3.12%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 2.72%；日月光投控 (ASX-US) 上漲 1.87%；友達 ADR (AUO-US) 上漲 1.48%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.26%。

航空股表現亦受惠於財報亮眼表現，美國航空 (AAL-US) 上漲 6.35% ；捷藍航空 (JBLU-US) 上漲 5.10%。

華爾街分析

美國商務長羅斯 (Wilbur Ross) 週四 (24 日) 稱美中距離達成貿易協議還有「漫漫長路」，淡化了對美中貿易戰結束的預期。受此消息拖累，週四道瓊指數小幅收跌。

Marketfield Asset Management 董事長兼執行長 Michael Shaoul 表示：「本週大部分市場走勢都受到美中貿易戰相關消息推動，這顯然仍是美股最大懸而未決的地緣政治力量。」

週四半導體類股買氣勢不可擋，主要是受到財報行情激勵。

E-Trade Financial 資深副總裁 Chris Larkin 表示：「到目前為止，財報對市場來說是一個利多因素，但是貿易談判和政府關門肯定會影響市場。人們會做出反應，但實際上沒有人知道發生了什麼，這反過來會增加波動性。」

部分政府關門已經進入第五週，摩根士丹利首席執行長 James Gorman 表示：「如果政府關門持續更長時間，這對美國將極其不利。如果這種情況又持續好幾個月，將對美國經濟產生極具破壞的影響。」