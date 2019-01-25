

◆盤勢分析

市場對於美中貿易談判以及美國政府停擺的憂慮，導致華爾街股市 24 日漲跌互見，美股四大指數漲跌 - 0.1%~5.73%，其中費半指數大漲 5.73% 最高，將來挑戰半年線，台積電 ADR 大漲 3.15%，應用材料大漲 10.23%，中長期趨勢偏多，惟短期財報發布期得視個別公司表現為主。

台股周四盤中因亞股上漲，使得指數削減部分長假賣壓，終場指數上漲 30.72 點，漲幅 0.31%，收在 9877.12 點，成交金額為 832.84 億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱:

量能：價漲量增，但仍不及月均量 884 億元。

均線：低檔月線與季線漸翻揚中，但因量不高，加上剩下 4 天交易日，估近期將在 9850 點附近整理，即 9750~9950 點間，以等待周二摩台指期結算。

技術指標：KD 開口向下，9 日 K 值拉回至 83，將進行漲多高檔整理，但籌碼穩定，短線相對拉回空間不大。

櫃買指數漲幅 0.46%，收在 128.11 點，先前櫃買指數拉回到季線附近 4 次都出現止穩，因此季線可作為中期觀察點，目前季線已上揚來到約在 124 點附近，短線 KD 技術指標來到高檔附近，雖然指數空間不大，但也來挑戰半年線 127.83 點，因迄今無出現量大長黑，故將採輪漲整理，重點類股在生技類。

法人籌碼：三大法人合計 + 23.86 億元；外資 + 21.26 億元、投信 + 0.50 億元、自營商 + 2.1 億元。

電子類股:

蘋果族群: 儘管 APPLE 財報將公布，市場也預期應該表現不佳，但股王 3008 大立光先前漲一波之後，也陸續帶動 5264 鎧勝 - KY、2474 可成與 2439 美律等公司走勢，由於先前族群利空已抗跌，因此逢低可持續留意追蹤。

IC 設計族群: 此族群公司獲利差異大，但部分中小型公司因長期競爭力佳，因此吸引法人買盤關注，加上產業龍頭 2454 聯發科近期走揚，帶動包括 5269 祥碩、4966 譜瑞 - KY、2379 瑞昱、4919 新唐與 6643 M31 等股之買盤，雖然長線走勢緩慢，但持續走揚中，可持續追蹤。

PCB 族群: 因業績表現佳，或部分業者在看好 5G 產業發展之下，營運增溫中，包括 6552 易華電、8046 南電與 3037 欣興等股出現上漲，由於族群價位偏向中低價位，因此在低量當中，仍伺機上攻。

非電子類股

風電族群: 由於目前風電產業需求好轉，加上部分業者又有高股息殖利率，也讓買盤再起，包括 3708 上緯投控、1589 永冠 - KY 與 9958 世紀鋼等公司大漲，因為先前拉回已過大，仍有機會再伺機上攻。

生技族群: 由於族群股本較小，加上進入旺季，近日類股公司釋放利多頻頻，包括 4174 浩鼎、1760 寶齡富錦、6497 亞獅康 - KY、3176 基亞與 1795 美時等股陸續走強，由於族群買盤持續漸增中，可持續留意各公司法人買盤為何。

航天軍工族群: 因業者營運轉佳，包括 4541 晟田、2634 漢翔與 8222 寶一等股出現買盤，由於營收走勢佳，預期仍可持續獲得法人青睞。

台美利差持續擴大，壽險業 2018 年全年匯兌損失高達 2,309 億元，為史上新高，主因為業者避險成本一年高達 4,840 億元，讓保險業去年整體獲利下滑至 991 億元，為近五年新低。

中租控股 2018 年全年獲利昨（24）日出爐，賺逾一個股本，全年稅後純益 133.7 億元，年成長 38%，累計每股稅後純益（EPS）10.37 元，衝破 10 元，中租控上市後獲利幾乎年年創新高，2019 年仍將以兩位數高成長為目標。

