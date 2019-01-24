美國政府關門若繼續 或將遮掩美元及美債的光芒？

美國政府的停擺如果拖延不解，可能會打擊美元和美國國債。但如果速戰速決也可能有同樣的結果。

針對政府支出的爭戰如果曠日持久，再加上與美國針對舉債上限的辯論，美國信用評級遭下調的風險可能升高，一如 2011 年所發生的那樣。但一些觀察人士認為，這次市場反應將會有所不同：對美國債務負擔日增的疑慮可能會扭轉這一局面，推動主權債殖利率走高，美元下跌。

如果解決之道會增加聯邦政府支出，那麼縱使近期內能解決此事，結果也可能一樣。

政府已經局部關閉了一個多月。然而美股在此期間上漲了約 9%，美元僅略微下跌，10 年期國債殖利率 從新年初開始逆轉跌勢，目前約在 2.74%。但由於僵局持續的時間創下進入第五週的紀錄，也沒有明確的解決跡象，對經濟增長的擔憂正在加劇，投資者開始設定界線。

TD 證券北美外匯策略負責人 Mark McCormick 說，這種情況拖得越多，投資者對美元頭寸的耐心就流失越多。他說，美國評級有被下調的風險，人們可能減少對美國國債的敞口。

他形容一個可能的場景，政府關閉拖延到今年 3 月，激起了對美國債務上限的辯論 。對於一些人而言，這一前景讓人回想起，奧巴馬總統執政期間針對債務上限制僵局的市場動盪，當時標準普爾下調了美國原為 AAA 的評級。此舉帶動了全球股市出現拋售，信貸殖利率差擴大，而諷刺的是，刺激了資金流入優質的美債。