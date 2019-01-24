〈美國政府關門〉波音：再關門下去 業績和整體航空業都將受衝擊

美國部分政府關門對波音 (BA-US) 的影響雖然尚未造成太大影響，但這家全球最大的飛機製造商正呼籲華盛頓迅速達成協議，以免僵局開始對該產業產生影響。

波音公司透過電子郵件發表聲明警告，如果聯邦政府持續關門，其業務和航空業將面臨更大的影響：

雖然部分政府關門對波音迄今沒有產生重大影響，但我們擔心在營運範圍內的朋友、家人和鄰居的短期影響，以及可能開始對營運效率造成的長期影響，對我們的業務和整個航空業構成了其他挑戰。 我們希望敦促政府和國會盡快解決此一僵局，以全面重啟政府，維護美國經濟成長。

該公司以及其他航太國防企業將在下周公布財報。政府關門的衝擊是否會在其對今年的展望中提及，是市場關注的焦點。

美國川普總統和國會陷入爭奪南部邊境的隔離牆爭議，川普拒絕簽署任何不包括隔離牆資金的法案，而民主黨人則表示他們不會支持築牆資金。政府關門於週三 (23 日) 進入第 33 天。

雖然近 5 週前開始的部分政府關門並未影響五角大廈，但一些國防企業與美國航太總署 (NASA) 和國土安全部等機構簽訂了合約，這些企業迄今尚未獲得撥款。

波音公司也是全球第二大國防公司，於 2018 年與五角大廈簽署大量合約。

僅在去年 9 月，波音就獲得了 20 多份合約，累計價值為 137 億美元。這家國防鉅子計劃在 1 月 30 日開盤前公佈其第 4 季和 2018 年的財報業績。