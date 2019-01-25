美中貿易協議還有「漫漫長路」 道瓊承壓下挫逾百點

美國商務長羅斯 (Wilbur Ross) 週四 (24 日) 稱美中距離達成貿易協議還有「漫漫長路」，淡化了對美中貿易戰結束的預期。

受此消息拖累，週四道瓊盤中承壓，下挫逾百點，暫報 24447.54。

道瓊走勢圖。(圖：investing)

本月 30、31 日美中即將在華府舉行新一輪談判，Marketfield Asset Management 董事長兼執行長 Michael Shaoul 表示：「本週大部分市場走勢都受到美中貿易戰相關消息推動，這顯然仍是美股最大懸而未決的地緣政治力量。」

羅斯週四接受外媒採訪提到：「約莫 30 人的中國代表團即將在下週開始進行新一輪中美談判，目前已有很多預備工作已經完成，但我們距雙方同意的解決方案還有一大段距離，坦白來說，這應該不太令人驚訝。」

羅斯坦言：「貿易非常複雜，美國和中國之間存在很多問題，不僅僅是有多少黃豆和多少液化天然氣。更重要的是中國政府需要建立結構性的改革和懲處規範，以恢復兩國間正常的貿易關係。」

羅斯稱：「我們希望達成協議，但這必須是一項對雙方都有效的協議，但我們距取得解決方案還有『漫漫長路』。」

美國商務長羅斯 (Wilbur Ross)。(圖：AFP)

羅斯還點出目前貿易戰的三大癥結點：「美中巨額貿易逆差」、「中國製造 2025」以及「尊重智慧財產權」。

當被媒體提問美國是否會更動休戰期限時，羅斯回應：「我們很難預先判斷在那個時間點我們處於什麼位置，但隨著日期的臨近，川普總統和我們這些處理貿易問題的人將聚在一起，會就目前的立場進行非常認真的討論。」

回顧三大癥結點發展

美國總統川普去年推文表示，美中間一年有 5000 億美元的巨額貿易逆差。

上週五 (18 日) 外媒傳出，中國官員在本月初的談判中已向美國提出「6 年內大規模收購美國進口商品」的提議，期望 2024 年將年度貿易差額縮減至 0 美元，但該計畫是否落實可行，仍有待商榷？！

此外，美國貿易代表署稱「中國製造 2025」計畫，促使中國以多項不公政策，強迫美企轉移技術與智慧財產權給中國，對美國經濟造成重大損害。

即便去年底，中國外交部冷處理「中國製造 2025」，稱該計畫只是個「規劃」而非「政策」，但近期美國全國商會和中國美國商會聯合發布的報告卻戳破這個假象，該報告提出證據表明，中國政府仍在持續推進中國製造 2025。

最後，「智慧財產權」堪稱貿易戰的主戲之一，美國聲稱中國正竊取智慧財產權和技術，造成不公平的商業環境。

官方色彩雄厚的中國華為近期受到美方密切關注，華為被控竊取美國的智慧財產權，美國聯邦調查局正對華為啟動刑事調查。

不僅如此，華為財務長孟晚舟違反美國制裁伊朗禁令、華為員工涉諜案在波蘭遭逮捕，皆表明美中政府間的角力戰正擴大上演。

中方讓利彙總

美中兩國自去年 12 月 1 日達成為期 90 天的貿易休戰以來，雙方正尋求在 3 月 1 日前解決貿易爭端。

若無法達成雙邊永久性協議，美國揚言將對 2000 億美元中國進口商品提高關稅從 10% 至 25%，並可能對 2670 億美元的剩餘中國商品加徵關稅。

截自目前為止，中國已對美國釋出多項讓步，包括暫時性降低美製汽車關稅、恢復採購美國黃豆、承諾擴大開放中國市場，以及草擬防止強制技術轉讓的相關法律、新批准進口美國 5 種轉基因作物。