【華冠投顧】年前可鎖定低價中小型股，新春開紅盤之後，將有向上爆發之機

華冠投顧 葉良超分析師

美國政府停擺已經進入第 34 天。

周三，眾議院議長佩洛西表示，除非政府機構開門，否則她將不會允許川普總統在國會發表國情諮文，原定時間為 01/29；由此可見，兩位領導之間的爭鬥之激烈。

另外消息來源指出，民主黨將向總統川普遞交一份加強邊境安全的提議，撥款金額超過 57 億美元，但不是用在『修牆』這事。而台北時間 01/25 淩晨 03：00，參議院就邊境牆資金與結束政府部分停擺局面之提案，將進行投票，後續消息續鎖定，這將悠關著未來幾日之美股動向。

接著，市場矚目焦點置於，美國聯邦公開市場理事會 (FOMC) 將公佈利率決議，日期為 01/31 台北時間凌晨 03：00。市場估美聯儲本月依然維持原先利率水位不變，而主席鮑威爾在會後的談話，才是關注的焦點。

03 道瓊，目前雖仍為多方主控局面，但已漸逼近上方反壓區，隨時有回測之機；後市續觀測下方初步支撐關卡 23970-23700 之區間，此關若遭摜破，則下行力道增。

台股在春節假期之前買盤觀望，導至近日量能持續萎縮，在下週三封關之前，此現象將越加明顯。但這都屬常態，優異之標的仍然值得您持有。

年前此刻，建議投資人可鎖定一些低價中小型股，於低檔布局，在新春開紅盤之後，若業績與題材發酵，自然會有向上發展之機，如 1310 台苯、1316 上曜等等。

02 加權，後續觀測下方 9751-9699 初步支撐區之力道如何？此區若遭摜破，則下行力道增。

近期熱門標的股評析、推演：

2327 國巨：

看長多，依據型態，上方 328.0-339.0 之反壓區若被站上，則上攻續航力增。 2018 年前 3 季 EPS 已達 72.2 元，估 2018 全年獲利可望挑戰 8.5 個股本，以過往股利政策推算，現金殖利率可望超過 10％；目前本益比約 4 倍，股價偏低。

作者: 華冠投顧 葉良超 分析師

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