【華冠投顧】寶齡富錦賺翻天、美時接著繼續賺

鍾騏遠 分析師

大盤分析》》

指數今天帶量向上，雖台積電並沒有表現，不過成交金額突破 50 億以上，這代表有人進場佈局，後續期待台積電表現，帶動指數向上成長。另一方面，記憶體、PCB 轉強，電子類股氣勢有升溫的跡象。由此可見，指數雖錯過季線扣抵值，但差距並沒有擴大，這也代表後續追價的機會高，若國際情勢轉強，台股仍有突破區間的機會。

類股動向》》

盤面上除了資金流向台積電之外，PA 三雄、記憶體、PCB 等族群，是電子類股買盤升溫的焦點，而生技族群，群起向上，多方技術線型的個股，有愈來愈多的趨勢，代表年前生技將是主流。另外，離岸風險因躉售電價有機會調升，加上海洋風場商轉在即，帶動跌深的離岸風電上漲，唯量能是否跟上，是後續觀察的重點。

扣抵動能》》

由於離岸風電的族群出現利多，包括 1514 亞力、3708 上緯、9958 世紀鋼、1589 永冠 KY、2013 中鋼構、2031 新光鋼等，都出現集體性買盤，可見躉售電價仍是這個族群的關鍵重點。另外，生技乖離尚未放大的還有 1707 葡萄王、1783 和康生、4119 旭富等，都是後續值得留意的個股，其餘個股則是留意 5G 光纖族群以及記憶體。

強勢個股》》

1760 寶齡富錦：

股價創高乖離、後續觀察量能是否跟上即可

4174 浩鼎：

底部起漲，看見外資買盤進駐，後續有量就有價。

9958 世紀鋼：

利多出現，帶動類股上揚，唯是否續強仍需觀察。

3708 上緯投控：

風場商轉在即，基本面將逐步成長，有利股價攻擊

1515 力山：

股價創 20 年新高，唯短線漲多將出現高檔震盪。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 證管投顧新字第 009 號本資料僅供參考投資時應審慎評估