【華冠投顧】距離封關倒數4個交易日

華冠投顧 范振鴻分析師

#大盤短評：中長空，週線 B 波機率成型，多方防守看 9584，過年前安全期。

#盤勢分析

美股大致如我分析，近期會走高檔震盪機會高，數據利空大家都已經有預期心理，所以最近數據再差，不要有消息面利空大致上都不會有甚麼問題，反而要留意的是下週三登場的中美協商，美股反彈來到高檔，開始震盪後就是看貿易戰協商狀況，基本上除非有甚麼爆炸性利多，反而都要小心利多大漲後的利多出盡，畢竟最近從台股觀察很明顯，散戶都不願意進場，所以反而要小心利多後的盤勢狀況，而台股今天雖然量增，但是量能仍然不足，OTC 雖然越過半年線反壓，但是半年線並未走平，還要持續打底的機會還是比較大。

#類股方面，近幾個交易日比較明顯的是生技族群轉強，其中 4174 浩鼎、1795 美時已經連兩天大漲、1760 寶齡富錦強收漲停，生技大概是近期漲勢比較整齊且為較多為多頭趨勢的族群，但是比較明顯是新藥族群相關更為連動，另外近日強勢股部份 6278 台表科今天盤中從漲停打到平盤，收盤翻黑，近一個月的強勢股 6290 良維也是收跌近 6%，只能說最近這種回馬槍現象層出不窮，投資人要追高還是要謹慎小心。

作者: 華冠投顧 海豚交易室 范振鴻分析師

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