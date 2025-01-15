總統警衛次長被捕！韓媒：尹錫悅將自行步出官邸 相關護送事宜討論中

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-01-15 08:35

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南韓高級公職人員犯罪調查處 (公調處) 和警方今 (15) 日早上 6 時 (台灣時間 7 點) 許對總統尹錫悅進行第二次執行拘留，並衝破尹錫悅辯護團隊和執政黨國民力量議員築起的人墻進入官邸，目前準備進入官邸內院，韓媒最新報導則稱尹錫悅將自行走出官邸。

《KBS》報導，尹錫悅的總統維安人員正跟抵達官邸執行搜查令的調查人員討論護送尹錫悅相關事宜，以確保總統人身安全，護送期間將進行交通管制。雙方正協商是否乘坐公調處的車輛。

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南韓警方和公調處當天上午 5 時 45 分許抵達首爾龍山區漢南洞的總統官邸，警方在 6 時 13 分試圖用護送車輛進入官邸，並與阻止人員對峙。

上午 7 點 30 分左右，公調處和警方利用梯子進入總統官邸內部。在突破第一道防線後很快就到達設有公車防護牆的第二道防線，並通過迂迴方式成功越過，最終在未與警衛處發生重大衝突的情況下抵達第三道防線的哨所。

尹錫悅律師石東炫在臉書上說：「尹錫悅總統目前並未被捕。由於公調處和警方大規模強行進入現場，並傳來官邸外有市民受傷消息，加上警衛處職員與警方之間若發生衝突恐引發嚴重後果，因此變更計畫，律師團隊正跟公調處協商由總統主動出席到公調處的方案。」

《中央日報》報導，在公調處和警方試圖進入總統官邸約三個半小時後，與尹錫悅一同被申請拘捕令的金成勳警衛次長已被拘捕，並被用小巴士押送離開。