【永誠投顧】關鍵K團隊 盤後分析

◆盤勢分析

加權指數上漲 30.72 點 (+0.31%) 收 9877 點。

櫃買指數上漲 0.59 點 (+0.46%) 收 128.11 點

■今日大盤解析：

今日台股受美股財報表現不弱, 小幅收紅下, 亞洲股市也帶動反彈下, 終場維持小幅上揚格局, 成交量 831 億元較昨日 675 億元回升, 目前月線與季線開始糾結在 9694-9766 這邊形成下檔保護, 短期偏多格局不變。

■重要事件：

1.APPLE 聘請 SDI 高層進駐, 自有電池開發可能有譜。一支 iPhone 由螢幕、電池、主機板等若干零件組成，但這些零件並不是由蘋果一家生產，一支手機的背後，有賴數家零件供應商支持。比如 iPhone 8 / X，用的就是三星 SDI 的電池。據彭博社報導，蘋果近期聘請前三星電子公司電池製造子公司 SDI 高層 Soonho Ahn，協助領導電池開發業務。根據 Soonho Ahn 在 LinkedIn 的資料顯示，他已於去年 12 月加入蘋果，並擔任全球電池開發主管。Soonho Ahn 曾擔任 LG 化學技術副總裁，2015 年加入三星 SDI 後，負責「下一代電池」（Next Generation Batteries）的開發工作。事實上，這已不是蘋果第一次從三星「挖人」了，就在去年 4 月，蘋果聘請微軟前高層、原三星電子副總裁 Brandon Yoon 擔任南韓地區業務負責人，以推動南韓業務發展。之前有消息人士向彭博社透露，蘋果正計劃在鈷礦直接購買原材料，以擺脫對第三方電池供應商的依賴。鈷是鋰電池的關鍵原料之一，可顯著提高鋰電池的容量密集度，提升手機續航性能。結合此次從 SDI 聘請 Soonho Ahn 加入，有理由相信蘋果已將自研電池的計畫提至時程表了。

2. 無線充電板 AirPower 傳將進入量產階段，市場預期，具備無線充電的 AirPods 2 未來將配合 AirPower 同步上市，AirPods 充電盒零件供應商新日興可望受惠，Airpods 2016 年問世加速真無線藍牙耳機（TWS）市場成長，預期非蘋陣營也將跟進，尤其陸系品牌廠發展積極，而下半年隨低功耗藍牙晶片推出，非蘋 TWS 設計與外觀可更輕薄美觀，需求可望進一步放大，微型鋰電池廠興能高、聲學元件廠美律也可望受惠。AirPods 2 因具無線充電功能，市場寄予高度厚望，不過去年則一直處於「只聞樓梯響」的狀態，產品遲遲未上市，據相關供應鏈業者指出，就是在等待無線充電板 AirPower，由於 AirPower 希望能做到隨放即充，真正無死角的充電，在技術方面花了較長的時間克服，不過日前有外媒指出，AirPower 供應商立訊精密已經在生產階段，另一家代工廠和碩也傳將於 1 月下旬開始生產。

3. 根據中國媒體的報導，在當前大環境情況不佳，加上中美貿易摩擦沒有減緩的跡象下，中國企業面臨經營的逆風。近日，被譽為「中國 AI 第 1 股」的科大訊飛傳出內部裁員，而且裁員的做法相當粗暴，也就是當下簽字、半天後走人的情況，引起民眾的議論。對此，科大訊飛發出官方聲明表示，公司只是年度內正常的人力汰除，並沒有裁員的動作，一切均依照法律來進行。根據報導，近日有自稱是科大訊飛的員工在網路上發表訊息指出，近期公司內有多位員工被約談。然後，公司在進一步確認汰除人力之後，被汰除的員工完成簽字，隨即在半天內被要求離開公司。

4. 全球圍堵中國大陸產品，台灣跟隨歐美國家腳步，也參一腳。行政院資通安全處處長簡宏偉昨（23）日證實，在與各部會討論後，今年 3 月會對外公告哪些是陸資產品，所有政府機關都不可以採購，讓各部門有所依循，而這些大陸企業的產品，自然包括廣為人知的華為、中興通訊等公司。

5. 三五族半導體晶圓代工廠環宇宣布，將與 LED 大廠晶電策略合作，雙方公告表示晶電及其 100% 持股子公司晶成半導體，將提供環宇 6 吋晶圓代工服務，鎖定 5G 通信世代與 AI 資料中心等潛力市場，特別是氮化鎵 (GaN) 等高頻、高階無線射頻 (RF) 等元件。此外，面射型雷射 (VCSEL) 未來在 3D 感測等光學元件發射端領域應用的量能成長值得期待，也成為供應體系鞏固最具有成本效益的 6 吋廠產能原因之一，預計合作效益可望在 2020 年發酵。

■國內外重要經濟數據：

1. 日本公布 12 月出口 7.0 兆日圓 (YoY-3.8%)，創近 2 年最大幅度衰退；主因來自機械、電機設備需求減少，其中又以半導體下降最多，車市循環邁入尾聲、電子需求不佳將給予日本出口壓力。昨日日央行利率決策亦如預期維持不變，最大關注重點在於下調經濟與通膨預 。(六大門派的老三 日本, 佔全球 GDP 貢獻比 5.9%/ 老二中國跟老三日本都有點虛弱ㄟ)

■強勢族群與弱勢族群：

強勢族群

風電：

3708 上緯投控 + 10.00 %/1589 永冠 - KY+9.95%/9958 世紀鋼 + 9.33%

TOF：

6552 易華電 +%/6147 頎邦 + 3%

3C 電池模組：

8038 長園科 + 4.26%/6121 新普 + 2.04%

弱勢族群

遊戲股：

4994 傳奇 - 3.46%/3546 宇峻 - 2.44%/3083 網龍 - 1.79%

MLCC+R-CHIP：

2492 華新科 - 1.2%/6173 信昌電 - 0.8%

國際運動與鞋類：

1476 儒鴻 -3.92%/ 豐泰 - 2.34%

■盤勢架構：

今天中型股表現較大型股表現強勢, 包含 2370 瑞昱 / 5269 祥碩都出現長紅, 小型股則漲跌互見，生技類股如大江 / 泰博開始回檔，小型 IC 設計包含群聯 / 原相則異軍突起. 大型股今天主要靠南亞科 + 4.56% 帶動, 整體來說還是沒有攻擊主流, 資金在中小型類股中輪動蓄積能量的狀態。

■總結：

由於中國經濟數據偏弱，正加大政策刺激力度, 惟經濟惡化狀況恐比官方數據來的嚴峻，中美貿易戰雖然有朝正面方向發展, 但美國要求引渡華為孟晚舟的政治角力動作, 以及美國財報周將開始陸續公布半導體類股的財報表現, 若以台積電之前展望表現來看, 美國半導體類股財報可能普遍表現不佳, 加上美國政府單位持續關門引發的紛亂場面, 台股這波 9319 反彈到最高 9919 反彈將近 6.4%, 中小型類股部分漲幅甚至超過 30% 以上, 在量能萎縮肯定短時間無法攻克兩個套牢區的情況下, 唯一的方式就是等待量縮回檔, 甚至若有一個技術性較大的拉回擊穿月線來洗刷後, 再帶量穿越上來, 會是一個更漂亮的攻擊態勢。投資朋友現在就是把持股部位控制好, 等待拉回後重新攻擊的買點, 還記得主人與狗的比喻吧, 主人就是經濟, 狗就是股市, 當主人腳步有點蹣跚, 小狗活繃亂跳上上下下, 但最後還是會回到主人的腳步邊, 現在觀察全球只有美國經濟數據好 (有一點點疲態), 其他五大霸都虛弱到不行, 這樣格局指數沒有大波段攻擊波, 只有用選股來擊敗這個有點黏的盤. 說了半天重點, 除了選股還是選股, 選股的確不容易, 要有穩定的情緒與思維, 請您加入專業的關鍵 K 團隊來一起努力!!

作者: 永誠國際投顧 藍登耀分析師

※永誠國際證券投資顧問股份有限公司 (103) 金管投顧新字第 024 號，本資料僅供參考，投資時應審慎評估，並自負盈虧。