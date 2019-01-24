中國P2P平台接連爆雷 華爾街避之唯恐不及

先是一場政府整頓風暴，隨之而來的是中國 P2P 平台大面積違約和倒閉。如今，這個行業再現令人不安的跡象，一些最大的投資銀行已停止承銷它們的 IPO。

據知情人士透露，最近幾個月，高盛和花旗集團等華爾街公司對中國 P2P 平台的美國首次公開募股避而遠之。他們的擔憂主要源於交易時間，P2P 公司前景不明和市場下挫導致估值下滑。在上述種種情況下，企業都在尋找到新的承銷商後推進了上市計畫。

主要銀行很少表現出如此的擔憂，這突顯出 P2P 行業面臨的困境，已經失去了貸款人、投資者和監管機構對它的信心。雖然承銷商偶爾也會放棄交易，但在如此短的時間內在同一行業發生這麼多案例實屬不太尋常。對於曾經是中國最熱門的一個行業來說，這是一次戲劇性的轉變。

「自從監管調整實施以來，中國作為金融科技中心的角色發生了巨大變化，與西方的政治關係降溫，經濟放緩，」 在波士頓大學教授金融學的 Mark Williams 稱。「那些本來會在 2017 年抓住金融科技首次公開募股機會的投資者現在卻猶豫不決，因為成功的可能性減小，不確定性增加。」

中國 P2P 貸款業從 2012 年的幾乎為零，成長為一個近 2000 億美元的行業。但企業陷入了政府推動金融體系降低風險的風暴中，隨著信貸收緊和經濟放緩，投資者急於撤出資金。知情人士在去年 11 月時稱，中國計畫大規模關停全國範圍內的中小 P2P 平台。

一位知情人士說，高盛在去年 11 月放棄承銷 360 金融 IPO 交易，此前高盛未能說服該公司將交易推遲到中國澄清監管規定和投資者需求恢復之後進行。另一位知情人士稱，花旗集團放棄承銷嘉銀金科 IPO，因為對該公司激進的上市時間表存在異議。知情人士以討論非公開信息而由而要求匿名。

知情人士稱，瑞信和摩根大通近幾個月也遠離 P2P 交易，放棄承銷泛華金融 11 月的首次公開募股。知情人士表示，銀行擔心投資者對此類交易的興趣不濃。該公司最終通過股票發售融資 4880 萬美元，發行價定在推介區間的底部。

高盛、瑞信、摩根大通和泛華金融的代表均拒絕置評。花旗的一位發言人拒絕就嘉銀金科事宜發表評論，並表示該行繼續與該公司保持穩固的關係。嘉銀金科的代表表示，由於處在靜默期，她無法發表評論。360 金融的一位管理人士沒有立即回覆置評請求。