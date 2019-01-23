科大訊飛裁員風暴 董事長：新陳代謝是必要

2018 年下半年以來，中國企業裁員風波不斷，而這波風暴也吹向語音辨識大廠科大訊飛身上。

據陸媒報導，傳科大訊飛在近期已不斷約談員工，並且可能精減 30% 的人員。而根據網路的流言傳出，科大訊飛採取非正規的離職補償流程，或是利用打擦邊球的形式來進行裁員，以節省大額的賠償成本，但這樣的作為已經衝擊科大訊飛的企業名聲。

圖: 東方財富網，科大訊飛周線圖。

對此，科大訊飛則展開反擊，表示相關傳言為不實消息，而公司正在進行年底績效考核及淘汰的作業，但同樣也為相關員工提供轉職等人性化選項，並不是惡意解聘，如果有發現欠缺公平公正，或不被尊重的情況，科大訊飛會及時糾正。

科大訊飛還稱，為了配合業務的高速發展，同時持續提升整體營運效率，2019 年科大訊飛整體人數將比 2018 年略為上升，目前也正展開招聘的程序。

不過科大訊飛董事長劉慶峰也提出自己看法，他表示市場競爭壓力大，面對激烈的競爭格局，如果不在組織內進行新陳代謝，企業和個人就會被時代和市場新陳代謝掉。因此，大幅度提升組織效能和激發員工積極性，是科大訊飛人力資源 2019 年的重要工作方向。

近幾個月來，京東、知乎、美團、摩拜等數家大型互聯網企業均傳出裁員消息。BAT 三巨頭之一的阿里巴巴也被爆出延後部分招聘時程，並削減差旅支出。不過，這些企業大多否認這類消息，並表示為正常內部人員調整。

由於這些公司大部為中國政府科技戰略的要角之一，具有指標性，在這些負面新聞傳出後，連中國發改革也出面澄清表示，雖然目前中國經濟面臨下滑壓力，有一定程度反應到就業市場上，不過目前互聯網企業招聘人數，以及就業情況整體來看平穩，沒有出現大規模裁員情況。