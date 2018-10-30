傳P2P平台倒閉？金管會：盼業者與銀行合作 強化經營健全性

台灣驚傳有 P2P(Peer-to-peer) 疑似倒閉？媒體報導，有民眾發現「怡富貸」網站關閉，懷疑該平台已疑似倒閉，此消息讓透過怡富貸辦理借款、貸款的民眾十分著急，金管會主委顧立雄今 (30) 日受訪時說，對於怡富貸的事，金管會正在了解，金管會的立場是，希望 P2P 平台業者能與銀行合作，強化健全性。

金管會主委顧立雄今天出席中華經濟研究院與資誠共同主辦的「綠色金融創新策略與應用」研討會，他在會前受訪時說，對於網傳怡富貸疑似倒閉之事，做上述回應。

一名透過怡富貸申請貸款的網友在網路詢問，先前透過怡富貸辦理的貸款，還剩一年就可繳完貸款金額，但最近赫然發現，怡富貸官網關閉，擔心這波 P2P 倒閉潮是否已經從大陸吹向台灣。

顧立雄表示，台灣 P2P 業者不在金管會管轄範圍，目前是頒布自律規範，由業者自我約束，金管會的立場是，希望讓 P2P 平台業者跟銀行合作，例如資金交付信託安排，以及業者所需的信用評等資料，也都要透過銀行協助取得資料。

但顧立雄也坦言，這要看銀行是否願意跟 P2P 業者合作，如果銀行不願意跟 P2P 業者，也要進一步了解原因。

顧立雄強調，金管會樂見 P2P 在台灣扎根，但目前台灣 P2P 市場不大，認為 P2P 業者應遵循透明的機制，這方面金管會也樂於給予協助，讓借貸雙方在媒合過程中都能感到安心。