紫光展銳7奈米5G晶片今年問世

紫光展銳晶片 2018 年出貨量達 15 億顆，銷售地點分布中國、印度、南非、拉美、東南亞等全球各地，合作夥伴逾 1300 家。

紫光展銳是紫光集團收購展訊、瑞迪科之後整合的半導體設計公司，主力產品是行動晶片。2017 年展銳在中國半導體 IC 設計產業中名列第二，僅次於華為海思，不過 2018 年展銳的營收從 110 億美元下滑到 100 億美元，與海思的 501 億美元拉開差距。

紫光展銳大部分手機晶片屬於低階產品，晶片水準不如聯發科，主要用於印度、非洲等地區的低價功能機及智慧手機。

但進入到 5G 世代，高通、英特爾、三星、華為、聯發科均推出自身的 5G 解決方案，紫光也不願缺席。紫光展銳市場副總裁周晨表示，紫光展銳將專注於既有市場，發揮優勢。對此，展銳將於 2019 年推出兩款 5G 晶片，目前已有一款 5G 晶片開始流片，採用 7 奈米的技術，期待能在中國 5G 晶片市場站穩腳步。

圖: 東方財富網，紫光股份周線

同時，紫光在去年針對不同的業務成立 3 個業務部門（BU），分別是智慧終端機 BU、通信 BU 和泛連接 BU。

其中，智慧終端機 BU 主要針對的是 To C 業務，產品與人有關，包括手機、智慧手錶和 TV 等；通信 BU 主要以 NB-IoT 等領域為主，在萬物相聯的背景下，展銳期待能切入該市場並取得一席之地；泛連接 BU 則以短距離傳輸連接技術為主。

根據中國進行的第三階段 5G 技術研發測試結果來看，華為、中興、大唐、愛立信、上海諾基亞貝爾等系統企業，英特爾、高通、海思、紫光展銳等晶片企業，以及是德科技、羅德與施瓦茨等儀表企業均取得合格證書。

接下來中國的 5G 推動任務將針對 5G 增強及毫米波技術研發試驗等工作。