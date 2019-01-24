〈台北國際電玩展〉童子賢：看好手遊發展 未來產品與產業將達滿足點

台北國際電玩展今 (24) 日盛大登場，談到近期手遊崛起，台北電腦公會理事長童子賢也表示，看好未來的發展，他強調，科技越來越進步，能夠進行電玩遊戲的電子產品，已不限於電腦，在消費者與玩家使用習慣的改變下，產品與產業中將有一個「滿足點」，達到產業鏈平衡。

童子賢以交通工具為例，休旅車剛問世時，社會上也掀起一陣轟動，銷售業績遠超越當時主流車款，但休旅車搭載四輪驅動，較笨重與耗油，因此慢慢才發展出小型休旅車。

童子賢形容，筆電電玩就是「休旅車」，適合專業級玩家；但電競手機崛起就如同小休旅車，因應業餘玩家需求，一旦「產品分眾化」後，產品也將慢慢達滿足點，讓玩家可選擇自己最喜歡的方式進行遊戲。

他也強調，適當的滿足點代表，產業往越來越成熟的趨勢中邁進，若消費量足以支撐產品發展，對業者也有好處，可創造雙贏的局面。

童子賢表示，手遊很多運算模式其實都是放在雲端，因手機無法像筆電一樣進行龐大的運算，因此目前的發展皆是在雲端先進行運算，再傳回至手機。現在 5G 已漸漸成熟，對於手遊這類精緻、快速移動的畫面，也能帶來更高的效益。

童子賢也笑說，電玩這種娛樂產業非常適合全家老小一起參與，自己平常也喜歡玩「小精靈」打發時間。