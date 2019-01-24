外資逃殺慘烈 去年匯出逾百億美元 僅次10年前金融海嘯

台灣央行今 (24) 日公布 12 月金融情況，M1B 年增率上升至 5.69%，M2 年增率則降至 3.07%，其中，M2 年增率降至近 6 年低點，主要原因是外資呈現淨匯出，央行說明，去年全年外資約匯出 103 億美元，在過去 10 年來僅次於 2008 年匯出 128 億美元，也就是說，去年是金融海嘯以來外資逃殺最慘烈的一年，並終結連 6 年匯入。

央行指出，M1B 年增率增加主要是因活期儲蓄存款成長增加，而 M2 年增率續下滑至 2013 年 2 月以來低點，則是因外資轉呈淨匯出；去年全年 M1B 和 M2 平均年增率分別為 5.32%、3.52%。

央行進一步說明，去年 12 月外資淨匯出 16.17 億美元，合計全年外資約匯出 103 億美元，外資淨匯出的影響對股市一定有影響，「因為外資近來通常是為了買股票」。

除了外資匯出，M2 年增率近 6 年低點主要因素還有國人資金理財配置全球化，「蠻多資金跑到壽險」。

但整體來看，央行強調，資金還是相當充裕，去年雖外資轉為淨匯出，但放款和投資是持續增加。

另外，12 月外匯存款年增率下降至僅剩 1.38% 的水準，央行解釋，主要是廠商為準備發放年終獎金有換回台幣需求，再加上償還外幣借款、匯到國外作為投資所需等。