〈房產〉去年全台建物開工面積可望挑戰新高 住宅推案也回溫

內政部統計處資料顯示，2018 年的建物開工面積可望創下近 4 年以來的新高，其中工業倉儲類反映市場需求，2018 年有機會突破 2015 年紀錄 154 萬坪，挑戰 2009 年來高點，至於商業類與辦公市場，表現相對平穩，可能與區域缺乏合適的開發土地有關係，整體建築市場築底回溫中，而住宅開工戶數與開工面積，也可望寫近 4 年來新高。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，全台住宅市場受到景氣觸底向上，雖然沒有投資需求回籠，但開發商感受到產品定位正確，搭配合宜的總價、單價與具備吸引力的付款方式，仍吸引自住客戶剛性買盤，且雨遮不登記的制度上路，加快開發商請照開工的速度，因此住宅開工戶數與開工面積都可望寫下近 4 年以來的新高。

全台住宅類 2018 年累計前 11 月開工 9.3 萬戶，預料 2018 年有機會挑戰 10 萬戶，總樓地板面積 431 萬坪，曾敬德表示，從住宅類的開工占總開工數比重不難看出景氣變化，房地產景氣較好時，住宅類的開工占一度高達 64%，不過隨景氣衰退，開發商對於住宅開發趨於謹慎，近年最低也降至 54%，不過 2018 年又回升到 59%，不難看出開發商因應景氣與政策，出現一小波開發熱潮。

至於工商使用的不動產部分，商業類如飯店等開發案，一度在 2014 年創下高峰開工 62 萬坪，不過可能因為適合興建的土地難尋，或者是適合開發地點的地價過高與觀光不振等因素，開工的面積一路衰減。

表現最好的則是工業或物流的工業倉儲類，2018 前 11 月的開工面積約 147 萬坪，有機會挑戰 2009 年以來的新高，曾敬德表示，物流業近年持續擴增物流倉儲空間，且規劃配置越來越智能化，對於交通便捷的區段需求穩定，加上前一兩年製造業景氣佳，不少廠商也有擴廠規劃，近期則有台商回流等題材，預料工業倉儲仍將是 2019 年的房市亮點。

至於辦公類的開工樓地板面積，2018 年也觸底反彈，反映市場供給有限，但經濟成長企業有擴增使用空間的需求，不過辦公室精華區段反而是不容易找到合適的土地，辦公室的需求仍然相對穩定。