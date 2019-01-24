日本SUBARU唯一整車廠 因零件安全性問題停止運作

SUBARU (7270-JP) 在 23 日 (週三) 對外發表，該公司在日本的唯一整車廠「群馬製作所」，已在 1 月 16 日停止運作。預計在下週一 (28 日)，重啟車輛的組裝及出貨作業。

SUBARU 表示，工廠停止運作的原因在於，組裝生產線使用了可能發生問題的組件。在確保零組件安全無虞之後，該生產線才會恢復運作。

根據 SUBARU 對外發表的消息指出，該公司在 1 月 16 日時發現，群馬製作所生產的部分車種上，使用了可能發生問題的組件。SUBARU 也在 1 月 16 日當晚，停止了所有車輛生產及出貨作業，而相關車種的新車登記作業也暫時停止。

SUBARU 在 1 月 23 日前，對於發生問題的組件已有一定程度的掌握，在改善措施的準備上也有了配套方案，最快將於下週 (1 月 28 日) 重啟群馬製作所的車輛生產及出貨作業。

SUBARU 在公布相關訊息前，所掌握的情報如下：

可能發生問題的零組件為「電動輔助方向盤」，該組件是由 Hitachi Automotive Systems 製造

受影響的車種共有：Forester、Impreza、XV 全車系。

在上列車種之外的「Legacy」、「Outback」、「Levorg」、「WRX」、「BRZ」，還有 TOYOTA 的「86」雖然並未使用該項有問題的零組件，但是因為共用同一條生產線，所以也停止生產及出貨。

可能發生問題的車輛製造期間：2018 年 12 月下旬 – 2019 年 1 月 16 日。

問題發生時的現象：方向盤警示燈亮起，方向盤輔助功能停止運作，方向盤變得重手。如果發生以上現象，立即停止駕駛並聯絡 SUBARU 經銷商。

SUBARU 今 (24) 日在東京股市表現，上漲 0.71% 股價 2487 日圓。